Macron attendu de pied ferme par les gilets jaunes

Le président français Emmanuel Macron est attendu de pied ferme par les gilets jaunes alors qu’il doit s’adresser à la nation ce soir à 20 h (heure de Paris) alors que de nouvelles violences ont éclaté le week-end dernier.

«Il a fallu attendre un mois avant que le président daigne répondre à son peuple, il est enfermé dans son château», laisse tomber Benjamin Cauchy, porte-parole des gilets jaunes dans une entrevue au Québec Matin.

«Il faut un électrochoc politique, le pays est au bord de l’insurrection et certaines scènes ressemblent ni plus ou moins à des guerres civiles», ajoute-t-il.

Macron va présenter «des mesures concrètes et immédiates», selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, qui a cependant écarté tout «coup de pouce» supplémentaire au salaire minimum, le SMIC, une des revendications fréquentes des gilets jaunes.

«On attend deux choses. Déjà, sur la forme, on attend qu’il parle avec humanité et cœur et qu’il arrête de mépriser les Français comme il peut le faire depuis plusieurs mois, dit M. Cauchy. Le second point c’est que les Français attendent une meilleure redistribution des richesses dans notre pays».

Le président Macron doit recevoir plus tôt dans la journée les syndicats et organisations patronales, aux côtés des présidents d'associations d'élus, du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Et la casse?

«La casse et la violence c’est quelque chose qui, à titre personnel et de nombreux gilets jaunes, regrettons, il y a des casseurs qui se sont infiltrés dans les mouvements et c’est extrêmement dommageable» Benjamin Cauchy affirme du même souffle que «Paris ce n’est pas la France» et que les manifestations dans le reste du pays se sont déroulées «pacifiquement».

Au niveau national, la mobilisation de ces Français modestes, née sur les réseaux sociaux et qui se traduit par des manifestations, barrages et sit-in, entre dans sa quatrième semaine et ne faiblit pas. Elle a réuni 136 000 manifestants samedi, selon la police.