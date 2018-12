Le mois de décembre rime avec réceptions nombreuses. Que ce soit avec des collègues de travail ou la famille, les occasions sont fréquentes de célébrer autour de tables bien garnies. L’alcool coule à flots et les nuits sont souvent trop courtes. Pour profiter de cette période festive sans miner notre teint, notre niveau d’énergie et notre tour de taille, je vous propose mes astuces gagnantes.

1. Ne faites pas l’erreur de ne rien manger de la journée pour arriver affamé au repas du soir. Prévoyez manger vos repas, en optant pourtant pour des choix plus légers. Par exemple, une soupe aux lentilles, le midi, avec un yogourt aux graines de chia peut suffire s’il y a une collation prévue en après-midi !

2. Trois heures avant la réception, prévoyez une collation qui combine glucides et protéines. Un fruit avec un peu de fromage cottage ou des crudités avec du houmous sont de bonnes options pour calmer la faim.

3. À l’apéro, prenez un verre de vin pour trinquer avec tous, mais prenez soin d’alterner le verre d’alcool et le verre d’eau, question de rester bien hydraté et d’éviter les maux de tête du lendemain. On peut jazzer son eau avec des feuilles de menthe et des arilles de grenade ou encore des glaçons confectionnés avec des fruits ou des fleurs comestibles.

4. Côté bouchées apéritives, celles en pâte feuilletée apportent facilement l’équivalent d’une cuillère à thé de gras par unité. Optez plutôt pour les bouchées mettant en vedette les protéines (sushi décomposé en verrine, ceviche, cocktail de crevettes, satay de poulet aux arachides, rouleau de printemps fait de laitue iceberg, etc.) et les légumes (brochettes de tomates et olives vertes, salsa de mangues et poivrons avec pita grillé, rondelles de concombre au fromage frais et ciboulette, endives au fromage bleu et noix, etc.)

5. Durant le repas, misez sur la dinde et les atocas, un repas traditionnel qui a le mérite d’être bien santé. Offrez d’apporter un plat de légumes, lesquels font souvent défaut les soirs de réception. Quelques idées : rapini aux amandes grillées, haricots verts extra fins au pesto, salade de fenouil aux suprêmes d’orange, ratatouille, salade d’endives aux pacanes, demi-chou-fleur rôti, etc.

6. Prenez une petite part de tourtière et savourez-la en pleine conscience. Une seule portion suffit !

7. Apportez ou servez quelques fromages allégés pour le plateau de fromages

8. Au dessert, une belle salade de fruits avec un sirop léger (de gingembre, de citronnelle par exemple) peut très bien être servie avec une bûche ou un dessert plus riche et sucré. On peut aussi aller avec la légèreté et servir la salade de fruits avec des macarons colorés ou encore faire des sorbets maison (lavande et bleuets, fraises et basilic).

9. Buffet de minuit : Avez-vous encore faim ? Questionnez-vous à savoir si le fait de manger entravera plutôt votre digestion et votre sommeil... Parfois s’abstenir convient ! Ça vaut aussi pour les petits chocolats et autres mignardises qui sortent lorsque l’on passe au salon.

10. Vous vous sentez alourdi par le repas ? Offrez d’aider à faire la vaisselle ou de jouer avec les enfants, question d’être actif et de faciliter la digestion.

LES JOURS SANS RÉCEPTION