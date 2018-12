Meurtre de Robert Fournier: «C’est comme si j’étais morte en même temps que lui» - sa mère

Près de 14 ans après le meurtre non résolu de Robert Fournier, en Outaouais, sa mère n’arrive toujours pas à tourner la page, mais garde espoir de voir un suspect arrêté dans cette affaire.

En entrevue au Québec matin, Geneviève Rice a raconté avoir vu sa vie «détruite» par le drame qui a secoué sa vie à l’hiver 2005.

«C’est une peine qu’on a... Et de ne pas savoir, de ne pas voir de justice. D’avoir vu un homme tant aimé finir de cette façon-là, c’est épouvantable», a-t-elle confié à Jean-François Guérin.

«Quand mon fils est parti, c’est comme si j’étais morte en même temps que lui. Ça a été tellement dur pour ses enfants. Ça a semé de la colère, de l’incertitude», ajoute Mme Rice.

Robert Fournier a été abattu dans sa maison de Cantley, près de Gatineau, le 9 février 2005. L’homme d’affaires qui possédait plusieurs commerces a été retrouvé sans vie par sa conjointe.

L’espoir de sa mère et de ses enfants, qui ont aujourd’hui 18, 35 et 36 ans, repose aujourd’hui dans le fait que le meurtre de Robert Fournier a été ajouté au site Internet des Dossiers non résolus de la Sûreté du Québec (SQ).

«La vérité va sortir», croit Geneviève Rice qui demande aux gens qui savent quelque chose de «laisser parler leur cœur» pour apaiser la «colère» de «tous ceux qui aimaient Robert».

Toute information relativement à cette affaire peut être transmise en toute confidentialité à la Centrale d’information criminelle au 1 800 659-4264.