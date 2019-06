Préparez ces savoureux Pâtés jamaïcains, concoctés par le chef Jonathan Garnier.

PÂTÉS JAMAÏCAINS

Portions: 4 – Préparation: 35 minutes – Cuisson: 45 minutes

Ingrédients

La pâte

1 l (4 tasses) farine

15 ml (1 c. à table) curcuma

5 ml (1 c. à thé) sel

250 ml (1 tasse) beurre non salé

120 ml (8 c. à table) eau glacée

La garniture

450 gr (16 oz) bœuf haché

1 gros oignon, haché fin

60 ml (4 c. à table) huile

2 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à table) poudre de cari ou curry

2 ou 3 piments Jalapenos, graines et membranes retirés, hachés fin

3 ml (1/2 c. à thé) thym

375 ml (1 ½ tasse) chapelure

125 ml (1/2 tasse) eau

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

À l’aide du robot culinaire, ou à la main, mélangez la farine, le curcuma, le sel, le beurre et l’eau. Réservez au réfrigérateur, 30 minutes.

ÉTAPE 3

Entre temps, dans une poêle chaude, faites revenir le bœuf haché et l’oignon dans l’huile et laissez cuire jusqu’à coloration.

ÉTAPE 4

Ajoutez l’ail, la poudre de cari, les piments, le thym, la chapelure, l’eau, mélangez et laissez cuire 10 minutes, à feu moyen. Vérifiez l’assaisonnement et laissez refroidir cette farce.

ÉTAPE 5

Sur le plan de travail, à l’aide du rouleau à pâte, étalez la pâte et, à l’aide d’un emporte-pièce, taillez une vingtaine de cercles de pâte.

ÉTAPE 6

Sur chaque rond de pâte, répartissez la farce, repliez la pâte en demi-lune et pincez les bords pour les sceller.​

ÉTAPE 7

Sur une plaque allant au four et recouverte d’un tapis en silicone, disposez les pâtés et laissez cuire au four 30 minutes.