Plus on est de mous, plus on plie

Dans les salles de rédaction sans but lucratif, ce ne fut sans doute ni la joie ni la surprise.

Il était dans l’ordre des choses que le PQ et Québec solidaire obtiennent des budgets et des privilèges parlementaires exceptionnels malgré les entorses à la tradition.

En 2018, direz-vous, y a-t-il encore une qui tienne? On votera bientôt en camisole et les commissions parlementaires seront à moué et à toué, comme en classe et au dépanneur.

Au Salon bleu comme dans la rue, Fuck toute!

Alors peu importait que les naufragés péquistes et les soldats d’extrême-gauche n’aient pas le pourcentage des suffrages requis ou le nombre suffisant d’élus à l’Assemblée nationale. On leur a donné ce qu’ils voulaient, du fric et de la visibilité, rectitude oblige...

Photo Pascal Huot

Ce qui n’est pas surprenant: normes et exigences sont déboulonnées, aussi vite qu’une chanson est mise à l’index, au bonheur d’une coterie gauchiste bavarde et influente.

Le gouvernement Legault n’avait pas le choix de montrer un fair-play exemplaire et un sens du devoir élevé en élargissant la portée parlementaire des partis de gauche; surtout que les grenouilles se prenaient déjà pour des boeufs. Mais les beaux sentiments sont souvent à sens unique.

Ils n’ont pas amoindri la mesquinerie des péquistes qui, tout à leur malin plaisir, ont empêché François Legault d’offrir aux Québécois ses premiers vœux de Noël à titre de premier ministre. Ce qui fut vite sorti des radars des contrôleurs de la démocratie...

Ça nous a donné aussi le Solidaire Fashion Show. Chouchous instantanés, les commissaires du peuple sont drapés de toutes les vertus et font le bonheur des plus importants influenceurs... Ébahis sont-ils devant une reprise incongrue de la Charge de l'original épormyable: Vous, vous êtes de minables petits déprimés, des râleurs maniganceurs...

François Legault n’aurait donc pu agir autrement; il risquait une fatwa médiatique des plus sévères en faisant respecter le règlement...

Depuis le 1er octobre, dans l’écosystème politique local, ils n’ont d’ailleurs pas vraiment la cote, les caquistes. Immigration, laïcité, cannabis, finances publiques, sur tous les fronts, ce n’est pas au Salon bleu qu’ils en arrachent le plus...

Par exemple, quand le nouveau gouvernement ordonne de baisser les taxes scolaires, on souligne en gras cet allègement fiscal discriminatoire parce qu’il ne profite pas à ceux qui ne paient pas de taxes!

Imaginez le tollé quand il voudra réduire les impôts! Ce sera la fin du monde, l’Apocalypse, le Jour du Jugement dernier; le conseil central se trouvera des gilets jaunes pour la télé...

On trouvera des experts pour dire que c’est injuste envers ceux que la fiscalité oublie... Les télés seront en direct aux portes des garderies. Les fonctionnaires sortiront en rampant des stationnements souterrains. Les universitaires en appelleront à la lutte des classes. Les délégués syndicaux ne pourront plus rester assis...

Photo Simon Clark

Même s’il est fort de 74 députés, le gouvernement Legault paraît quasiment illégitime. Qu’il tienne promesse n’a aucune importance. Il est majoritaire, soit, mais cela aussi est soumis à la critique. Sa victoire est remise en question. La CAQ a peut-être gagné mais son gouvernement doit s’aligner sur les idées qu’elle ne défendait pas! Faut-il un pont pour soulager des dizaines de milliers de personnes prisonnières d'infrastructures déficientes? Mais qu'elles prennent le bus! Ou le tramway! On s'en tape des banlieusards!

Il est évident que les politiques caquistes sont en porte-à-faux avec le consensus défendu par le consortium des bonnes consciences. Ça se voit, ça se lit et ça s’entend. Certains jours, on a l’impression que les vainqueurs du 1er octobre ont injustement ravi la place des vaincus... Les quatre années qui viennent seront manifestement longues, une éternité, à moins de filer à babord... La paix dans la mollesse, pour ainsi dire.

Dernier détail: la nature a horreur du vide et, en politique comme ailleurs. Le PLQ étant aux soins d’un embaumeur, l’Opposition officielle de sa Majesté se révèle ailleurs...