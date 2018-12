QS : rupture

C’est clair comme de l’eau de roche : Québec solidaire assume sa différence. De la bouche de Gabriel Nadeau-Dubois sort la bonne nouvelle. Ce sauveur qui est né lors du Printemps érable de 2012, pour reprendre l’imagerie de Noël, persiste et signe.

QS ne succombera jamais à la tentation d’abandonner ses principes pour attirer plus de partisans. Il demeurera un parti de gauche.

Dans l’échiquier politique canadien, il faut dire que le programme de QS, qui repose sur des nationalisations nombreuses, ressemble davantage à un parti d’extrême gauche.

Car QS revendique la rupture avec « la vieille manière de comprendre la politique », pour citer GND. S’il se garde bien de prononcer le mot « révolution », il n’en est pas moins affirmatif dans son idéologie.

Naïveté

Donc, aucun militant de QS ne peut temporiser ou user du double discours. On ne peut que s’incliner. QS ne tergiversera pas. Mais QS, qui se voit comme le seul véritable parti d’opposition à l’Assemblée nationale, fait preuve à la fois de naïveté et d’arrogance.

Il y a la naïveté qui consiste à croire simultanément que l’on peut rompre radicalement avec « la vieille politique », celle des politiciens dont GND a déjà déclaré qu’ils n’avaient pas été à la hauteur de leur fonction – René Lévesque, Jacques Parizeau et Jean Lesage, peut-être ? –, et que QS, donc, représente un « nouveau » parti innovateur. Or, ses idées marxistes-léninistes sont celles qui se sont effondrées avec la disparition de l’URSS.

QS veut mener aussi le combat à l’Assemblée nationale et dans la rue. N’est-ce pas là que GND a connu son baptême du feu ? La démocratie de la rue serait donc plus authentique. Comme l’habillement du vrai monde. Si cette vision n’était pas si primaire et usée, on pourrait s’inquiéter de l’avenir avec ceux qui nous annoncent le paradis sur terre.