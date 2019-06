Que les fêtes commencent avec Guylaine Tanguay!

Après avoir reçu, il y a quelques semaines, un cadre honorifique commémorant la vente de plus de 125 000 albums au cours des 4 dernières années, la chanteuse Guylaine Tanguay passe en mode réjouissance avec un tout nouvel album intitulé Que les fêtes commencent!

Enregistré à Nashville, l’album Que les fêtes commencent! réunit quatorze chansons et un pot-pourri du temps des fêtes concocté dans la plus pure tradition country. On y trouve des airs connus tels que, La Valse de Noël, All I Want for Christmas Is You, Sleigh Ride, Promenade en traîneau, La Bastringue et C’est dans le temps du jour de l’An, mais aussi la chanson Que les fêtes commencent!, une pièce inédite, écrite et composée par Guylaine et sa fille cadette, Mary-Pier Bazinet.

Que les fêtes commencent! – L’émission spéciale (Club illico)

Guylaine Tanguay est l’hôte d’une émission spéciale de Noël, Que les fêtes commencent!, durant laquelle revisite, avec plusieurs artistes invités, le répertoire des classiques du temps des Fêtes. L’émission est disponible depuis le 6 décembre sur Club illico.