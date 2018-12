Québec continue à payer cet ex-sous-ministre à la Santé après l’avoir tassé

Le gouvernement Legault va continuer à payer pendant plusieurs mois l’ex-sous-ministre à la Santé Michel Fontaine, dont le salaire et les primes totalisent plus de 300 000 $ annuellement, pour épauler celui qui lui a succédé.

Comme c’est généralement le cas lorsque le pouvoir change de mains, un ménage a commencé dans la haute fonction publique québécoise. Yvan Gendron a été nommé sous-ministre à la Santé par la CAQ. Pour ce poste qu’il occupe depuis le 12 novembre, l’ex-PDG du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal touche 305 277 $ par année.

Ce qui est toutefois très inhabituel, c’est que son prédécesseur, Michel Fontaine, demeurera sous sa gouverne jusqu’au printemps avec son salaire annuel de plus de 239 676 $ et ses primes pouvant atteindre 88 680 $. Une situation qui en fait sourciller plusieurs dans l’appareil public.

Prévue pour décembre, la fin du contrat de Michel Fontaine a même été repoussée par le gouvernement de la CAQ jusqu’au 31 mars 2019. «Aux mêmes conditions et traitement annuel», stipule d’ailleurs le décret émis tout récemment par le cabinet Legault.

Une prime 24h/7 jours

Michel Fontaine était le seul et unique mandarin de l’État à bénéficier d’une prime de disponibilité 24/24 heures et 7 jours par semaine dans son contrat.

Cette allocation lui permettait de toucher une majoration de près de 17 000 $ par an en plus de sa rémunération de base. Situation plutôt cocasse, le haut fonctionnaire continuera de toucher ce bonus, même s’il n’est plus le sous-ministre de la Santé. Son successeur, Yvan Gendron, n’y a pas droit.

Transition «harmonieuse»

Au cabinet du premier ministre François Legault, on précise que Michel Fontaine assumera les mandats que lui confiera le nouveau sous-ministre en titre durant cette période.

«M. Fontaine a une connaissance pointue du ministère de la Santé qui pourra être mise à profit durant cette période de transition et il pourra ainsi assurer une transition harmonieuse. Rappelons également que ce ministère occupe près de 50 % du budget de l’État», dit-on pour expliquer ce chevauchement inusité.