Regard sur la sexualité enseignée à l’école

Vous avez mal interprété les craintes envers l’enseignement de la sexualité à l’école exprimées par les parents qui signaient la lettre de ce matin. Vous semblez attribuer à la moralité ainsi qu’à la religion les motifs de leurs réticences. Vous faites fausse route. C’est l’enseignement trop précoce de la sexualité à leurs enfants qui les préoccupe, car on veut amorcer ça dès le primaire, alors que les enfants ne sont pas en mesure de comprendre de quoi on leur parle.

Et que dire de la personne qui va leur enseigner cette matière si délicate ? Laquelle aura en plus ses propres convictions sur le sujet. Des convictions qui viendront influencer son enseignement et le rendre potentiellement dangereux pour les enfants à qui il va s’adresser.

Avant le secondaire, l’enfant vit dans un monde d’enfants. Si cet enseignement allait provoquer en lui des pensées sexuelles avant le temps de la puberté, vous imaginez la catastrophe ? En aucun temps un enfant ne devrait être éveillé à la chose sexuelle avant d’être prêt à en entendre parler.

Il est impératif, selon moi, d’atten­dre que l’enfant ait atteint la maturité d’esprit nécessaire pour comprendre et saisir le sens des messages enseignés. Ce qui ne se passe selon moi jamais avant la dernière année du primaire ou encore la première année du secondaire. Dans mon esprit, enseigner trop tôt à un enfant les choses concernant le sexe ne peut qu’être néfaste pour lui.

J’espère que mon courriel saura vous faire réfléchir et vous faire changer d’idée. Ces cours sont inappropriés et le grand nombre de parents qui s’y opposent devrait vous inciter à réviser vos positions.

Denise Villeneuve-Morinville

Tout en respectant votre position, je ne la partage pas. Il faut savoir que selon les données psychologiques propres à l’enfance, c’est dans ses toutes premières années que l’enfant pose les bases de son avenir affectif et sexuel. Et c’est à l’âge où viennent ses premières questions sur le sujet que les parents doivent y répondre. Et pour citer une spécialiste en psychologie de l’enfant : « N’attendez surtout pas à l’adolescence pour initier vos enfants à la sexualité, car d’ici là, leur perception et leur opinion seront déjà forgées. » Ceci étant dit, il est entendu que cette initiation à la sexualité, qu’elle soit faite par les parents ou par un(e) éducateur(trice), doit être faite de façon appropriée selon l’âge de l’enfant. Et j’ose croire que vu la responsabilité qu’un tel enseignement représente, tant le ministère de l’Éducation que les commissions scolaires ne lésineront pas sur la formation des professeurs à qui incombera cette si délicate tâche.