Se torcher avec des guenilles? Non, merci

Je comprends maintenant pourquoi les changements climatiques ne sont pas pris plus au sérieux à l’échelle planétaire. C’est en grande partie une faille de communications. Qui comprend les enjeux et le fonctionnement de la taxe carbone ?

Jamais une chose aussi importante et aussi mal comprise que les changements climatiques n’aura été si peu expliquée. Ses solutions, mal vendues. Le GIEC aurait dû s’adjoindre des porte-parole connus et aimés. Au lieu d’annoncer Nespresso, par exemple, George Clooney pourrait servir de courroie de transmission auprès des Américains.

Ici, nous pourrions confier cette tâche à Guylaine Tremblay. Ou créer une télé-réalité. Il faut absolument rapprocher l’environnement et le peuple. Al Gore, l’ex-vice-président américain sous Bill Clinton, a été un porte-parole crédible pour la cause, mais son étoile a pâli quand on a appris que sa méga-demeure de 10 000 pieds carrés siphonne l’électricité comme 21 maisons ordinaires.