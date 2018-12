Vivre avec un alcoolique

À celle qui avouait ce matin « en même temps aimer et détester » l’homme avec qui elle vit depuis 30 ans depuis qu’il a changé de comportement en entrant dans les AA, je voudrais dire ce qui suit : « Louise t’a donné un fichu de bon conseil en te disant d’aller en thérapie, ou à défaut, si l’argent manque, de fréquenter AL ANON pour comprendre les raisons personnelles qui t’ont amenée à accepter l’enfer qu’il te faisait vivre.

J’ai suivi le même parcours que toi et je ne me reconnaissais plus après que mon conjoint est devenu sobre. Il m’a fallu fouiller dans mon passé pour me libérer de certaines chaînes qui m’avaient maintenue dépendante de mon bourreau aussi longtemps. Ce dernier était libéré de son boulet, mais pas moi du mien. N’hésite plus à aller chercher de l’aide ! »

Une qui a permis à son couple de revivre

Un homme sobre n’a plus besoin de sa béquille pour vivre. Mais celle qui lui servait de béquille doit désormais réapprendre à vivre autrement. Venant de perdre sa raison de vivre en même temps que son bourreau a disparu pour faire place à un homme autonome, ce type de femme perd ses repères et doit se reconstruire.