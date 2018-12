5 inspirations pour le temps des fêtes en style et en beauté

Votre calendrier du mois de décembre se remplit rapidement de souper de filles, de réceptions au bureau, de week-end au chalet ou encore de vacances au chaud pour vous évader du froid? Si oui, chaque occasion est propice pour adopter un look du tonnerre!

Voici donc cinq inspirations à découvrir pour le temps des fêtes en style et en beauté.

1. Inspiration glamour hollywoodien

En style : La paillette est définitivement partout, partout, partout! Plutôt que de porter la robe, optez pour un accessoire ou une pièce maîtresse, comme un blazer ou encore une camisole, qui donnera du punch à votre tenue. Coup de cœur pour la veste argentée à paillette de chez Zara, disponible en magasin et en ligne. (À 129,00$ dans les boutiques Zara)

En beauté : Pour avoir un maquillage glam, il ne suffit que de se roser les lèvres du plus beau rouge vif. Dior a donc lancé cette saison, leur collection Midnight Wish, composée d’un magnifique rouge à lèvres bijou d’un rouge pompier. En édition limitée, ce rouge à lèvres est hyper pigmenté et hydrate vos lèvres. (À 50,00$ La Baie, Sephora, Galeries Beauté Pharmaprix, Ogilvy)

2. Inspiration scandinave et épurée

En style : Pour vos partys et 5 à 7 de bureau, laissez-tomber la petite robe noire et agrémentez votre tenue avec des textures différentes. Par exemple, la perle se porte en bijoux, mais elle est aussi utilisée pour orner des vêtements. D’ailleurs, j’adore la jupe crayon de Mélanie Lyne parsemée de perles qui est hyper confortable, tout en étant originale. On le porte avec un col roulé blanc et le tour est joué! (À 89,00$ dans les boutiques Mélanie Lyne)

En beauté : Pour un maquillage épuré, vive le traceur noir ! Un coup de Roller Liner de Benefit et dites bonjour aux yeux de biches. Pour celles qui ont de la difficulté à appliquer un traceur liquide, ce produit trace une ligne régulière et parfaite sans effort, qui dure 24 heures et qui ne coule pas. Pas même besoin de tirer sur la peau. (À 31,00$ chez, Sephora)

3. Inspiration chalet et cocooning

En style : Qui dit période des fêtes, dit aussi le temps du cocooning. Comment donc rester stylée tout en étant hyper confortable? La fameuse robe-tricot est la solution idéale. Chez Sirens, plusieurs modèles de robes-chandails et de couleurs différentes vous donneront un look douillet et de bon goût.

En beauté : Possible de garder une peau revigorée et rayonnante, même aux nombreuses soirées festives, qui finissent tard? Absolument! La nouvelle gamme italienne de Tealogy offre un masque miracle à Infusion de thé Matcha, huile d’Argan et omégas 6. Avant l’arrivée des invités, on applique ce masque de tissu qui s’adhère au visage et au cou. On se détend de 10 à 20 minutes et on dévoile une peau reposée, raffermie, lisse et rebondie. (À seulement 9,95$ dans les Galeries beauté Pharmaprix et en ligne www.tealogyskincare.ca)

4. Inspiration newyorkaise et style de rue

En style : Les grands gourous de la mode s’inspirent toujours de la vie newyorkaise et du streetstyle. Pour les célébrations de décembre, les fashionistas osent le rouge et les bottes au-dessus des genoux comme le modèle Mereallyra à bout pointu de chez Aldo. Trop splendide! On peut braver l’hiver avec ce talon aiguille comme le Diable s’habille en Prada! (À 130$ dans les boutiques Aldo)

En beauté : Qui dit New York, dit Fift Avenue où l’on retrouve la fameuse joaillerie Tiffany & Co. Pour celles qui n’ont pas le budget de se procurer un bijou, voilà que la maison a lancé des fragrances, aussi emballées dans une jolie boîte bleue. L’édition des fêtes présente une bouteille dans un flacon en forme de bijou et Dieu que ça sent bon! On fond à l’odeur des notes florales et musquées. (À 125 $ dans la boutique Tiffany et La Baie)

5. Inspiration caraïbéenne et tropicale

En style : Si vous passez vos vacances de Noël au chaud, en Floride ou dans le Sud, la robe portefeuille est une pièce passe-partout, pour célébrer l’arrivée du Nouvel An. Le blanc, le rouge et le jaune sont les couleurs les plus tendances et n’ayez pas peur des motifs! Le modèle de robe croisée à volant de H&M est tout ce qu’il vous faut! (À 29,99$ dans les boutiques H&M et en ligne https://www2.hm.com)

En beauté : Sur la plage, n’oubliez pas d’embellir vos ongles! La marque de vernis à ongles Essie a lancé un calendrier de l’Avent avec plusieurs couleurs inspirées du temps des Fêtes. Sinon, en pharmacie, vous pouvez vous dénicher une des nouvelles teintes pour une manucure ou une pédicure étincelante. Perso, j’ai adoré le rouge Forever Yummy et le rose Ballet Slippers. (À 9,99$ dans une pharmacie ou magasin à grande surface près de chez vous)