CHAPUT, Jacques



De Sainte-Scholastique, le 7 décembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jacques Chaput, époux de feu Mme Irène Francoeur.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Richard), Claude (Paquerette), Mario (Johanne) et Marcel (Julie), six petits-enfants, seize arrière-petits-enfants, frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934le mercredi 12 décembre de 14h à 17h et de 19h à 20h30. Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h30 au salon.Au lieu de fleurs, des dons à Dystrophie musculaire Canada seraient appréciés, puisque son arrière-petit-fils Christopher en est atteint.