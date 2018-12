Éducatrices : le salaire dépend de la scolarité

Lindsay-Anne Prévost - 37e AVENUE

Sur le plan salarial, vaut-il mieux être éducateur spécialisé ou non spécialisé ? Si l’on se fie à l’échelle salariale du ministère de la Famille, c’est plutôt l’intérêt personnel et le désir d’aller sur les bancs d’école qui devraient dicter le choix de carrière.

En effet, les deux professionnels gagnent le même salaire, tant à l’embauche (18,52 $ selon l’échelle en vigueur jusqu’au 31 mars 2019) qu’en fin de carrière (24,56 $ pour le 10e échelon). Ainsi, comme le plaideront un bon nombre de coachs de vie, c’est plutôt la passion qui devrait primer dans ce cas-ci... et la clientèle avec laquelle vous désirez travailler !

L’impact de la scolarité

En fait, c’est plutôt le degré de scolarité qui dicte la rémunération. À échelon égal et dès l’embauche, un éducateur qualifié, soit un titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation à l’enfance ou d’éducation en services de garde, est payé environ deux dollars de plus l’heure qu’un éducateur non qualifié.

De plus, l’écart salarial se creuse à mesure que l’employé gagne en expérience. Le premier atteint un salaire horaire de 23,56 $ au 10e échelon alors que le second doit attendre le 14e échelon pour atteindre le même tarif.

Notons également que même si les perspectives sont prometteuses dans le domaine, les candidats dotés d’une plus grande scolarité sont de plus en plus privilégiés par rapport à leurs homologues en raison des tâches qui se sont ajoutées à la profession et qui rendent la nature du travail plus exigeante que par le passé.