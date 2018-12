Enfin, Price est affamé

Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu Carey Price dans de si belles dispositions. Il vient de jouer sept matchs d’affilée, il performe de mieux en mieux et il semble vouloir jouer tous les soirs. Il est affamé et c’est beau à voir.

C’est tout un contraste avec l’an dernier. On ne sentait plus la passion chez lui et même avant la saison dernière, il est passé par des périodes où il choisissait ses matchs et ce n’est pas ce qu’on veut voir d’un gardien numéro un. Enfin, il veut jouer tous les soirs.

On veut que le numéro un soit un guerrier et souhaite faire la différence. Un numéro un veut faire gagner son équipe et c’est ce qu’on voit présentement. On veut que le Canadien gagne avec Price et Claude Julien lui donne et redonne le filet, d’autant plus que le calendrier n’est pas surchargé.

À l’heure actuelle, j’imagine bien Price jouer cinq autres matchs d’affilée pour porter à 12 sa séquence. Il est capable d’en prendre et son niveau de confiance augmente. Lorsque tu es un gardien de but et que tu te sens en confiance, tu veux jouer encore et encore et ça devient plus facile d’arrêter les rondelles. C’est une belle sensation qui mène à l’excellence.

C’est rafraîchissant et encourageant de voir Price dans un tel état. J’aime la façon dont Julien dirige l’équipe. C’est évident qu’il veut gagner avec ses meilleurs joueurs et Price, c’est le meilleur. Il est payé en conséquence. À dix millions par saison, il doit jouer dans près de 90 % des matchs. Price envoie aussi un beau message aux dirigeants du CH. Il démontre qu’il est encore capable de jouer souvent.

Une équipe changée

Même si le Canadien s’est fort bien débrouillé sans Shea Weber, je constate que c’est une équipe changée depuis son arrivée. Tout le monde veut le suivre et récemment, le Canadien a dominé l’adversaire au chapitre des tirs au but. Il y a eu exception à Chicago, mais c’est dû principalement aux nombreuses pénalités. Heureusement, Price était prêt et le Canadien a trouvé une autre façon de gagner.

Price est proche de Weber et le retour de ce dernier n’est pas étranger à ses récents succès. Il y a deux semaines, je disais que Price jouait comme un numéro deux, mais ce n’est plus le cas depuis que Weber est là. Tout le monde veut suivre Weber. Price est aussi un leader et quand les deux principaux leaders d’une équipe jouent à la hauteur de leur talent, c’est bon signe.

Price et Weber font la différence

Price et Weber poussent dans la même direction et ils sont en train de faire la différence. Ils sont sur la même page que Claude Julien et tout le monde travaille ensemble. C’est comme ça qu’une équipe atteint le maximum de son potentiel.

Donnons crédit à Marc Bergevin, car les joueurs qu’il est allé chercher, cet été, font le boulot et je pense surtout aux Drouin, Domi et Tatar.

Je me répète, mais Weber est tellement impressionnant. Il aide le Canadien de plusieurs façons et son tir foudroyant est sa signature. Vous avez vu son boulet de canon qui n’a laissé aucune chance à Corey Crawford ? Weber est intimidant et Price redevient intimidant. Ça donne un avantage psychologique au Canadien.

J’espère revoir Price devant le filet, ce soir au Minnesota. C’est difficile pour le Wild, ces temps-ci. Le Canadien n’a pas affronté les meilleures équipes dernièrement, mais il gagne. Bravo ! Il ne faut toutefois pas jouer avec le feu et pécher par indiscipline.

Entrefilets

Panique à Chicago

Honnêtement, les Blackhawks de Chicago sont tristes à voir, ces temps-ci. Dire qu’il n’y a pas si longtemps, on parlait d’une dynastie. Leur directeur général, Stan Bowman, a paniqué en congédiant un entraîneur chevronné comme Joel Quenneville et j’espère que les autres directeurs généraux vont y penser deux fois avant de congédier leur entraîneur. On voit que Quenneville n’était pas le problème. Le seul endroit où un congédiement d’entraîneur a eu un effet positif, cette saison, est à Edmonton avec l’arrivée de Ken Hitchcock. C’est du pareil au même chez les Blues, les Kings et les Hawks.

L’équipement des gardiens

Le collègue Jonathan Bernier avait un excellent article sur l’équipement des gardiens de but dans Le Journal en fin de semaine. J’ai moi-même parlé à quelques gardiens et je crois que la ligue est allée un peu trop loin, cette fois-ci. Je suis passé par là en 2004. Il ne faut pas jouer avec la sécurité des gardiens. La ligne est très fine entre vouloir plus de buts et compromettre la sécurité des gardiens. De plus, quand Marc-André Fleury dit qu’il doit resserrer les coudes et changer sa façon de jouer, ce n’est pas normal. Lorsque ça fait des années que tu joues d’une façon, tu ne devrais pas avoir à changer en raison d’une réglementation.

La LNH en santé

Quel joueur phénoménal que cet Elias Pettersson chez les Canucks de Vancouver ! Il a déjà 15 buts et 15 aides en 26 matchs. La LNH regorge de jeunes joueurs étoiles et ça promet pour les prochaines années. On peut dire que la ligue est en santé.

Propos recueillis par Gilles Moffet