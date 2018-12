Le Canadien a du mérite

La victoire du Canadien à Chicago, dimanche soir, n’était pas un chef-d’œuvre. Les hommes de Claude Julien ont fait montre d’indiscipline. Mais ils ont trouvé le moyen de gagner avec une grande contribution de Carey Price.

Avant le début de la saison, j’avais écrit que cette équipe ne pouvait faire pire que l’an dernier.

Mais comme la plupart des amateurs, je ne me berçais pas d’illusions non plus. Je me disais qu’il faudrait voir avec le temps et c’est ce que je pense toujours.

Mais il faut accorder le mérite qui revient à cette équipe jusqu’à maintenant.

Il se trouve des joueurs qui jouent avec panache.

Max Domi est franchement éblouissant !

Jonathan Drouin prend du galon.

Tomas Tatar fait oublier Max Pacioretty.

Brendan Gallagher est Brendan Gallagher.

Jesperi Kotkaniemi tire bien son épingle du jeu dans l’ensemble.

L’équipe de Weber

D’autre part, le retour au jeu de Shea Weber se fait sentir. L’expérimenté défenseur fait ce qu’on attend de lui. Le Canadien est vraiment son équipe maintenant. C’est lui le patron dans le vestiaire.

Il ne fera jamais oublier P.K. Subban aux admirateurs de celui-ci, mais il vaut son pesant d’or. C’est Stéphane Quintal qui disait à la radio, la semaine dernière, que Weber possède le physique et la forme pour jouer jusqu’à l’âge de 40 ans.

C’est possible.

Regardez Zdeno Chara. D’accord, il est blessé actuellement, mais son expérience et sa bonne vision du jeu lui permettaient d’aider encore les Bruins à 41 ans.

Reste Carey Price.

S’il recommence à jouer comme un gardien numéro un sur une base régulière et qu’il vole des victoires comme il l’a fait à Chicago l’autre soir, ainsi qu’à Calgary et à Vancouver en novembre, on pourrait avoir d’autres belles surprises.

Voyons voir.