Le chômage ? Pas pour les éducateurs spécialisés !

En milieu communautaire ou directement dans le système d’éducation ou de la santé, les emplois ne manqueront pas pour les éducateurs spécialisés au cours les prochaines années.

Pour cause : le nombre de départs à la retraite sera nombreux et s’ajoutera à la demande de services en croissance. « En plus, d’autres membres de cette profession libéreront leur poste pour accéder à des postes d’éducateur en service de garde et de travailleur des services communautaires et sociaux », peut-on lire sur le site Guichet-Emplois du Gouvernement du Canada.

Si la tendance est actuellement au travail auprès de personnes vivant avec une déficience physique, les perspectives d’emploi seront surtout orientées vers une clientèle présentant une déficience psychologique et des troubles de comportement. Avec le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie, on observe également une augmentation du côté des demandes de services pour les aînés.

La scolarité toujours favorisée

Bien que les débouchés s’annoncent favorables pour tous les candidats, les titulaires d’un diplôme d’études collégiales (DEC) demeurent privilégiés. C’est que la rééducation, la réadaptation et la gestion de cas se sont ajoutées au travail des éducateurs depuis les dernières années. « Cette tendance a entraîné une nette augmentation des exigences pour accéder à cette profession », explique le gouvernement canadien.

Un avenir prometteur, donc, pour la relève en éducation spécialisée...