Madeleine Pilote-Côté, grande gagnante de la première édition de «Les Novices»

Madeleine Pilote-Côté a été déclarée lundi grande gagnante du média-réalité Les Novices, une compétition de l’opinion où six apprentis-chroniqueurs concourraient pour obtenir une tribune dans Le Journal.

La partie s’est jouée après un vote du public et une confrontation enlevante où, pendant sept semaines, les scribes en herbes ont eu à rédiger 13 textes d’opinion sous la supervision de mentors choisis parmi les chroniqueurs-vedettes du Journal. Madeleine Pilote-Côté s’est démarquée pas sa plume très mature, sa capacité à proposer des images fortes aux lecteurs et à s’approprier d’une manière très personnelle et originale de grands enjeux de société.

À trois reprises pendant la compétition, les textes de Madeleine ont été retenus par le mentor de la semaine pour être publiés dans Le Journal. Elle a convaincu Sophie Durocher avec un texte percutant sur l’éducation sexuelle intitulé «J’ai un clitoris», elle a ému Pierre Martin avec la chronique «Des vies en marche», portant sur la caravane des migrants, puis elle a surpris Réjean Tremblay en faisant de Maurice Richard un archétype de l’homme québécois avec son papier «Ne touche pas à mon idole».

«Je suis rendue accro»

La nouvelle chroniqueuse, qui est diplômée de l’École nationale de l’humour, admettait d’emblée que les questions reliées à l’actualité et à la politique n’étaient pas de celles qui l’intéressaient le plus, à prime abord. «Maintenant, j’en mange. Je suis tout, je regarde tout, je lis tout. Suivre les nouvelles, c’est presque devenu une obsession», disait Madeleine la semaine dernière, à l’occasion de l’émission régulière Les Novices, diffusée sur les ondes de QUB Radio.

Dans un plaidoyer émouvant et amusant diffusé la semaine dernière, elle a imploré les lecteurs de lui permettre de poursuivre sa relation avec eux. «Je m’assume, je suis rendue accro!», évoquant le contact privilégié que les chroniqueurs entretiennent avec les lecteurs et qu’elle a pu découvrir cet automne.

Une gagnante, 6 participants

Madeleine Pilote-Côté tiendra donc à compter de janvier et pour une période minimale de trois mois une chronique dans Le Journal. Ses cinq concurrents repartent quant à eux riches d’une nouvelle expérience et sont tous promis à un brillant avenir dans le monde professionnel et médiatique. Maude Carmel, Matias Guerra, Marie-Pier Gosselin, Philippe Larivière et Thomas Louys avaient été sélectionnés parmi plus de 400 candidats âgés de moins de 30 ans. Ils ont reçu plusieurs prix de participation sous forme de livres offerts par les maisons d’éditions du groupe Québecor.

Un média-réalité multiplateforme novateur

La compétition Les Novices a permis de mettre à profit plusieurs plateformes du groupe Québecor pour permettre la tenue de ce premier média-réalité.

Chaque lundi, les Novices rencontraient un mentor, choisi parmi les chroniqueurs-vedettes du Journal. Lise Ravary, Sophie Durocher, Josée Legault, Richard Martineau, Pierre Martin puis Réjean Tremblay sont venus tour à tour leur faire une leçon tirée de leur vaste expérience, enregistrée sur un balado disponible en rattrapage sur le site de QUB Radio.

Les Novices devaient alors produire deux chroniques, dont une sur un sujet déterminé par le mentor, qu’ils revoyaient le jeudi à l’occasion de l’enregistrement d’un deuxième balado pour recevoir ses commentaires et ceux de Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal et directeur de la compétition.

Chaque samedi, à 10h, Les Novices se retrouvaient sur les ondes de QUB Radio pour débattre d’actualité, sous la direction de Claude Villeneuve.

Les Novices pouvaient accumuler des points en voyant un de leur texte être sélectionné par le mentor ou être repêché par la rédaction.

Les Novices en chiffres

8 semaines de compétition à produire des textes, en plus des études et du travail.

6 apprentis-chroniqueurs choisis parmi 400 candidats de moins de 30 ans.

76 chroniques publiées sur le web dont 24 dans l’édition papier du Journal le samedi (chronique de la semaine «choix du mentor» et + 2 chroniques «repêchées» par la rédaction.

18 balados en compagnie des chroniqueurs-vedettes sur QUB radio

8 émissions de radio débattant des sujets de l’heure sur QUB radio

