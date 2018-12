Petite-Vallée: une année de plus que prévu sous le chapiteau au Festival en chanson

Il faudra patienter avant de voir un nouveau Théâtre de la Vieille Forge émerger sur les berges de Petite-Vallée, a appris Le Journal. Les spectacles se dérouleront encore « au moins » deux étés sous le chapiteau construit après l’incendie qui l’a détruit en août 2017.

Les premiers coups de pelles pour rebâtir la mythique salle n’auront pas lieu avant au moins 2020, affirme le directeur du festival, Alan Côté. Ce sera donc trois éditions du festival qui auront eu lieu sous le chapiteau transitoire, plutôt que les deux prévues initialement.

Photo courtoisie Marc-Antoine Dufresne

Alan Côté a signé, avec le gouvernement libéral, un accord de principe de 6,5 millions pour la reconstruction, dont le coût total avoisinera les 10 millions. Mais puisqu’il y a eu un changement de garde avec les élections, il doit maintenant s’asseoir avec la nouvelle ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

« On doit se rencontrer en janvier et passer à l’étape du concept final, pour pouvoir aller en appel d’offres et lancer le concours d’architecture. Mais on sait déjà qu’on en a pour deux étés complets en dessous de ce chapiteau-là. »

Les gens au rendez-vous

Les années sous le chapiteau sont coûteuses, affirme Alan Côté. L’organisation fait face à des défis incessants.

« Il faut vivre avec les aléas d’un chapiteau. On a démonté les toiles pour l’hiver. Juste avant de l’enlever, il y a eu une tempête de vent, pas loin de 100 km/h, et la toile a déchiré. On a trouvé des solutions et elle va être plus résistante l’an prochain. Ça fait partie de la game, mais c’est une grosse game », dit-il.

La structure du chapiteau, elle, doit résister à des vents de 140 km/h.

Cela dit, le Festival en chanson de Petite-Vallée n’a pas trop souffert de sa première année de transition en terme d’achalandage. Sans dévoiler de chiffres, l’organisation affirme que l’édition 2018 a été la deuxième en importance de son histoire.

Patrice Michaud, artiste passeur

Alan Côté annonçait aujourd’hui que le Gaspésien Patrice Michaud sera l’artiste passeur de la 37e édition, dix ans après y avoir remporté trois prix. « C’est un choix naturel. Il fait partie de la famille », a-t-il justifié.

Quelques spectacles de la programmation sont aussi annoncés aujourd’hui. Outre les 350 jeunes gaspésiens et montréalais qui chanteront le répertoire de Patrice Michaud en ouverture du festival le 27 juin à 19 h 30 au Chapiteau Québecor, l’artiste passeur y sera en concert le 29 juin.

Marc Hervieux, Les Louanges, Jérome 50, Simon Kearney et une revue country par 150 choristes et musiciens gaspésiens sont de la programmation, qui sera dévoilée en totalité au printemps prochain.

► La 37e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée aura lieu du 27 juin au 6 juillet 2019.