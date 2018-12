Price et autres gardiens en feu

Il n’y a pas qu’à Montréal où l’on souhaitait voir le gardien numéro un se comporter comme un gardien numéro un et Carey Price a de la compagnie, notamment à Winnipeg et Dallas où Connor Hellebuyck et Ben Bishop reprennent du poil de la bête.

Si Price a gagné cinq rangs dans notre classement informatisé pour se retrouver au 27e échelon, le vétéran Bishop en a gagné six et il est assis présentement au 5e rang. L’entraîneur des Stars, Jim Montgomery, a dit que Bishop connaissait une saison digne d’un gardien étoile.

Le principal intéressé a admis la semaine dernière qu’il se sentait bien, mais que parfois la chance jouait un rôle dans le résultat. « En début de saison, il y a eu une séquence de six ou sept matchs où la rondelle frappait un de mes joueurs et déviait dans le filet, a rappelé Bishop. Dernièrement, ça ne s’est pas produit. »

Malheureusement pour lui, ça s’est reproduit samedi soir à Las Vegas dans une défaite de 4-2, dont un but dans un filet désert. Depuis son retour au jeu, le 1er décembre, Bishop a accordé six buts en trois matchs sur un total de 85 tirs.

Quant à Hellebuyck (19e), il n’a accordé que trois buts à ses trois derniers matchs contre les Islanders, les Blues et les Flyers et il a gagné neuf rangs au classement. Il a subi une amère défaite de 1-0 contre les Blues, mais il retrouve le niveau de jeu qui l’a placé dans les finalistes au trophée Vézina la saison dernière et qui a mené les siens à la finale de l’Association de l’Ouest.

Hellebuyck a admis qu’il était un peu nerveux en début de saison et que ça ne l’aidait pas. Il a décidé de se détacher un peu des résultats, ce qui l’a calmé et a eu un effet bénéfique sur ses performances.

L’effet Hitchcock

L’effet Hitchcock se poursuit à Edmonton et Mikko Koskinen (6e au classement) a réussi un jeu blanc de 1-0 (24 arrêts) contre les Flames, samedi. Le vétéran Cam Talbot a gagné ses deux premiers matchs sous les ordres de Hitchcock, mercredi et vendredi, allouant deux buts chaque fois aux Blues et au Wild.

Domingue et les autres releveurs

Quelques substituts profitent des blessures aux gardiens numéro un pour se signaler, dont Louis Domingue à Tampa Bay qui a mérité la 2e étoile de la semaine dans la LNH. Il a gagné neuf rangs et le voici à la 28e marche de notre classement. Casey DeSmith (10e au classement) fait du bon boulot à Pittsburgh en l’absence de Matt Murray.

Les Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona ont appris une mauvaise nouvelle puisque leur premier gardien, Antti Raanta, ratera probablement le reste de la saison. Heureusement, le gardien recrue de 22 ans et de 6 pi 6 po Adin Hill (4-2-0, 0,939 et 1,62) se comporte bien en son absence et celle du second, Darcy Kuemper. Kuemper est sur le point de revenir au jeu.

Gibson en tête

Le gardien des Ducks d’Anaheim, John Gibson, a pris la tête de notre classement hebdomadaire, coiffant Frederick Andersen au premier rang. Gibson n’a pas connu une semaine exceptionnelle (9 buts en quatre sorties sur 81 tirs), mais Andersen a eu un match difficile, samedi à Boston, où il a subi le crochet dans une défaite de 6-3.

Aux trousses d’Esposito

Une autre marque est à la portée de Marc-André Fleury. Il ne lui manque que deux victoires pour rejoindre Tony Esposito au 9e rang pour le plus grand nombre de victoires en carrière avec 421.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 John Gibson ANA 10311 2 Frederik Andersen TOR 10306 3 Jaroslav Halak BOS 10268 4 Pekka Rinne NSH 10253 5 Ben Bishop DAL 10205 6 Mikko Koskinen EDM 10203 7 Henrik Lundqvist NYR 10199 8 Jimmy Howard DET 10198 9 Andrei Vasilevskiy TBL 10191 10 Casey DeSmith PIT 10185 11 Semyon Varlamov COL 10165 12 Craig Anderson OTT 10159 13 Carter Hutton BUF 10152 14 Thomas Greiss NYI 10131 15 David Rittich CGY 10122 16 Jack Campbell LAK 10120 17 Marc-Andre Fleury VEG 10110 18 Braden Holtby WSH 10104 19 Connor Hellebuyck WPG 10097 20 Tuukka Rask BOS 10073 21 Curtis McElhinney CAR 10063 22 Keith Kinkaid NJD 10057 23 Anton Khudobin DAL 10052 24 Devan Dubnyk MIN 10035 25 Robin Lehner NYI 10023 26 Darcy Kuemper ARI 10020 27 Carey Price MTL 10010 28 Louis Domingue TBL 10004 29 Brian Elliott PHI 10000 30 Corey Crawford CHI 9987

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.