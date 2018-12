Takatch Tu? t'offre un party pour toi et 10 de tes amis

Takatch Tu?, c’est le complice parfait pour tes partys avant, après et pendant les Fêtes. Destiné aux adultes, ce jeu 100% québécois propose des énigmes tordues... et parfois salées. Bref, c’est pas pour les scrupuleux!

Le jeu consiste à découvrir, en équipe de deux à cinq personnes, l’expression ou le mot formé à partir d’images amusantes et souvent irrévérencieuses, représentant chacune une syllabe. En plus, des indices sont proposés.

Ainsi, dans cet exemple, le mot à trouver est «morpion» (mort + pion).

Tu le constates, Takatch Tu?, c’est un jeu pour ceux qui n’ont pas peur d’appeler les choses par leur nom et qui ne craignent pas de choquer les oreilles chastes.

Les jeux: une source de gros fun noir

Il y a quelques années, le site de Health Fitness Revolution a dressé une liste de 10 bénéfices des jeux de société. Parmi ceux-ci, on trouvait: passer du temps de qualité en famille, développer sa mémoire ainsi que ses facultés cognitives et réduire le stress.

Bien entendu, le principal bénéfice est le plaisir et le bien-être que procurent les jeux. «Il a été démontré que le rire accroît la production d’endorphines, une hormone qui suscite la sensation de bonheur. Partager un rire et du plaisir favorise l’empathie, la compassion et la confiance des uns envers les autres.», peut-on trouver sur le site.

Ça tombe bien, car Takatch Tu? est justement conçu pour maximiser les rapprochements, le fun et les fous rires.

On fait le party

À ce sujet, Party Crashers (qu’on trouve aussi derrière les hilarants – et parfois coquins – jeux pour adultes Quickie, Mots Cochons , Party de Cons et Histoires d’ivrognes) t’offre, cette année, un concours qui pourrait te faire gagner un mégaparty valant 2000$ pour toi et 10 amis! Ce prix comprend:

– les services d’un traiteur professionnel à domicile;

– une caméra GoPro Hero 6 pour filmer le tout;

– une carte SD pour conserver tous les moments de cette mémorable soirée folle;

– un haut-parleur Bluetooth qui mettra de l’ambiance de la première à la dernière minute;

– un jeu Takatch Tu? pour chaque invité.

Pour participer, il suffit d’inscrire ton nom et ton adresse courriel sur le site de Party Crashers, puis de résoudre une énigme qu’on te propose, comme celles qu’on trouve dans chaque partie de Takatch Tu?.

Le tirage aura lieu le 18 décembre prochain. Aucun achat requis. Pour plus de renseignements, visite le site de Party Crashers, sa page Facebook ou sa page Instagram.