Travailler auprès d’enfants à besoins particuliers, c’est comment ?

Marie-France Bujold - 37e AVENUE

Pour les parents qui ont un enfant souffrant d'une déficience (qu'elle soit physique ou intellectuelle), trouver un service de garde est bien souvent un casse-tête. Peu de milieux les acceptent. Les éducatrices et les autres parents sont souvent réticents. Pour Mme Karima, qui en est à sa troisième intégration, l’expérience est pourtant très positive !

La première fois qu’on a demandé à cette éducatrice responsable d’un service de garde en milieu familial de prendre un enfant avec des besoins particuliers, sa réponse était claire, elle ne voulait pas.

« Je ne me voyais pas gérer un enfant avec des besoins particuliers, dit celle qui doit garder l'anonymat. Je trouvais que c’était injuste de l’intégrer aux autres, car j’avais peur que ses besoins ne soient pas comblés à 100 %. » Quelques années plus tard, elle a été sollicitée à nouveau. Puis, elle a accepté de relever le défi. Depuis, sa perception a changé. Elle trouve que c’est une expérience très riche.

Adapter le quotidien

Pour Mme Karima, la clé du succès est l’adaptation. « Il faut modifier notre quotidien pour l’adapter aux besoins de l’enfant, dit-elle. Mais il faut aussi s’assurer de ne pas nuire aux autres enfants. » Elle a donc décidé d’embaucher une assistante pour que l’enfant puisse bénéficier de toute l’attention et des soins dont il a besoin.

Sa principale préoccupation : le bien-être des tout-petits. « C’est à nous de nous ajuster. Il faut tout adapter pour ne pas nuire à la santé de l’enfant. Par exemple, certains sont trop fragiles pour aller jouer dehors, alors on ajuste notre routine. C’est là que l’aide supplémentaire est essentielle, pour que les autres enfants n’en souffrent pas. »

Une douce intégration

Comme pour chaque enfant qui arrive dans un milieu de garde, l’intégration se fait progressivement. « On commence doucement, car on doit établir un lien de confiance avec lui, dit Mme Karima. On doit aussi comprendre ses limites et ce qu’il est capable de faire. Ensuite, on l’intègre tranquillement avec les autres enfants. L’acclimatation se fait peu à peu, jusqu’à ce qu’il devienne vraiment un membre de notre petite famille... »

Enfants à besoins particuliers : de petits progrès qui procurent de grandes joies

Mme Karima, responsable d’un service de garde en milieu familial, a de l’expérience avec les enfants à besoins particuliers. Quand on lui demande ce qui la motive, elle explique avec beaucoup de tendresse dans la voix que chaque petit progrès est source de bonheur. « Quand on obtient de beaux résultats, on accède vraiment à une joie qui comble notre cœur ! On se dit qu’on a réussi à lui apprendre quelque chose, car ils apprennent ! Ça prend plus de temps, plus de patience, mais ils apprennent à leur rythme. »

Si elle a choisi d’accepter des tout-petits avec des besoins particuliers, c’est qu’elle pense aussi que les éducatrices ont une part de responsabilité sociale. « Eux aussi, ils ont droit de jouir de la vie, d’apprendre et de faire partie de la société. Il faut leur donner leur chance ! »

Après avoir intégré à trois reprises des petits avec des besoins particuliers, serait-elle prête à recommencer ? « Absolument ! J’aime beaucoup cette expérience. Je suis prête à la vivre plusieurs fois encore. Quand ces enfants font des progrès, la joie que nous ressentons est tout simplement indescriptible ! »