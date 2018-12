Un charmant chalet scandinave en forme de «jumelles» dans les Cantons de l’Est

Construit l’été dernier, ce chalet en forme de lunette est tout simplement magnifique.

Adrien Williams

Le Binocle offre un espace de vie de 888 pieds carrés dans lesquels se trouvent une cuisine, deux chambres, une salle de bain et un espace de vie ouvert.

Adrien Williams

Adrien Williams

Adrien Williams

Située sur un cap rocheux, la construction s’intègre donc à merveille dans son décor en pleine nature.

Adrien Williams

À l’intérieur, la vue panoramique des espaces communs et de la chambre principale devient un point focal.

Adrien Williams

Le projet signé de l’entreprise Nature Humaine permet un espace de relaxation où la contemplation de la nature est accessible, peu importe où vous vous trouvez dans le chalet.

Adrien Williams

La construction s’est d’ailleurs retrouvée dans le magazine Dwell.

Nature Humaine

Malheureusement, le magnifique chalet n’est pas à louer. Vous pouvez toujours vous tourner vers ces 12 mini-habitations pour votre prochain week-end en amoureux.

