[Vidéo] Cette invention du Bas-Saint-Laurent pourrait sauver des vies!

En collaboration avec

Au Québec, près de 236 travailleurs se blessent tous les jours dans le cadre de leur emploi. Cela veut donc dire qu’environ toutes les 6 minutes, un employé subit un accident de travail.

Si ces statistiques font réfléchir, il est heureusement possible de les réduire. D’ailleurs, plusieurs entreprises inventent des solutions pour pallier les divers défis de sécurité rencontrés.

Ils y arrivent en établissant un dialogue entre les principaux intervenants et en laissant libre cours à la créativité de tous. De ce fait, ils rehaussent et préservent la santé et la sécurité de leurs employés.

C’est dans cette optique que le Ministère des transports du Québec (MTQ) – Centre de services de Cacouna a créé une plateforme tractée pour déposer ou ramasser les balises de sécurité sur les chantiers routiers. Cette invention lui a d’ailleurs valu un Grand Prix SST.

Crédits vidéo:

Modelage et animation 3D: Jean-Hugues Levasseur

Effets sonores: Charles-André Leroux

Animation graphique: Felipe Bello

Montage: Lucie Casez

Réalisation: Benjamin Bourque

Tous peuvent jouer un rôle dans la sécurité au travail. Ainsi, en parlant de santé et de sécurité au travail, on peut arriver à réduire les risques et à prévenir les accidents.

Employeurs et employés, parlez des dangers pour les éliminer.