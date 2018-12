Voici la tenue du Nouvel An qu’il vous faut selon votre signe astrologique

En collaboration avec

Pour avoir du fun et danser toute la nuit, on veut un look festif et audacieux... sans y laisser toute notre paie!

En manque d’inspiration vestimentaire? Ne cherchez plus!

Forever 21 possède une tonne de tenues festives pour célébrer l’occasion avec le petit edge propre à votre signe astrologique. Voici nos préférées:

Bélier

Cette robe courte avec un décolleté en cache-cœur sera fidèle à son tempérament de feu. Sa couleur vive et assumée fera d'elle une vraie leader lors de la soirée. Les épaules dénudées metteront en valeur son port de tête, la partie du corps gouvernée par le Bélier.

38$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle ajoutera une touche de bling avec des boucles d’oreilles dorées.

Taureau

Sensuelle, sa peau aime le contact avec des tissus doux et opulents, comme le satin. Cette combinaison rouge carmin saura charmer avec son profond décolleté qui allonge le cou.

17.45$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle attachera ses cheveux en space buns et enfilera un perfecto en similicuir.

Gémeaux

Irrévérencieuse, curieuse et étonnante, elle n’a pas peur d’attirer l’attention. Le fini pailleté de cette robe rappelle Mercure, la planète maîtresse des Gémeaux. Elle se sentirera elle-même avec ce look seconde peau au dos lacé.

19$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle s'emmitouflera dans un manteau à imprimé léopard.

Cancer

Les couleurs qui reflètent le mieux sa nature douce et sensible sont celles de la Lune: perle, argent et ivoire. Nostalgique, elle a un faible pour l’esthétique vintage. Elle ne se tromperera donc pas avec cette robe au col baveux teinte champagne.

16.45$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle ajoutera des boucles d’oreilles délicates à zircones.

Lion

Elle sait très bien quoi faire pour être la reine de la soirée. Et ça passe par cette combinaison bustier aux épaules dénudées et aux jambes évasées. Elle a juste assez de panache et d’élégance pour que la Lion reste fidèle à elle-même tout en faisant bonne impression.

58$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle apportera une pochette noire statement qui la suivra dans toutes ses aventures.

Vierge

Perfectionniste et soignée, la Vierge se sent à son aise parée d’une petite robe noire. Son goût impeccable et son souci du détail se reflètent jusque dans l’ourlet à volants et les manches délicates.

24.90$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle prévoira une pochette rouge à effet peau de crocodile.

Balance

Obsédée par la mode et loin d’être classique, elle délaisse les robes au profit d’un ensemble plus punché. Assorti à un body ou à un cropped top, ce pantalon en velours à paillettes est juste assez coquet et surprenant pour la Balance.

19.95$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle encadrera son visage avec des anneaux texturés oversized.

Scorpion

Cette combinaison bustier est intense et audacieuse, tout comme la fille Scorpion. Elle sait très bien qu’un rien l’habille, du moment que c’est de sa couleur préférée, le noir.

39.90$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle chaussera des talons aiguilles à bout pointu.

Sagittaire

On le sait, la Sagittaire adore mettre ses jambes en valeur. Et le 31 décembre n'y fait pas exception! On la retrouvera au milieu du dancefloor avec ce pantalon taille haute à paillettes.

27.45$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle ajoutera un choker orné de strass.

Capricorne

On lui connaît une assurance affichée, même si elle est un peu timide. Le choix idéal pour la faire rayonner sans trop la sortir de la zone de confort? Ce bomber jacket scintillant qu’on croirait tout droit sorti de la garde-robe de Kate Moss, sa consœur Capricorne.

19.95$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle s'amusera avec cette paire de boucles d’oreilles à pampilles.

Verseau

Électrique et avant-gardiste, la Verseau n’a que faire des conventions. Pour un choix aussi unique que son tempérament, elle choisira un combishort à manches longues et aux reflets multicolores.

19.95$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle chaussera une paire de bottillons colorés.

Poissons

La fille Poissons est rêveuse et profonde. Elle tient à sa créativité et possède un grand sens de l’esthétisme, du moment que cela reste discret et intemporel. Cette combinaison en velours à pampilles est parfaite pour un réveillon festif entre amies (ou en tête-à-tête avec son kick)!

19.95$ chez Forever 21.

Pour un petit plus, elle n’hésitera pas à mettre une touche de brillance avec des bracelets dorés.

Alors, quel outfit allez-vous vous offrir pour accueillir le Nouvel An comme il se doit? Dans tous les cas, vous pouvez compter sur Forever 21 pour trouver le morceau parfait pour briller de mille feux.

*Tous les prix étaient en vigueur au moment de la publication.

