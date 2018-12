L’acteur et réalisateur Michael Imperioli (Les Soprano) a mêlé des éléments de sa propre vie à ceux du chanteur américain Lou Reed dans un premier roman acclamé par la critique et très bien accueilli par les lecteurs, Wild Side. Son livre dépeint magnifiquement le New York des années 1970, du point de vue d’un adolescent qui cherche sa voie.

Matthew, 16 ans, élevé dans le Queens, a une vie solitaire aux côtés d’une mère dépressive. Lorsque celle-ci reçoit un héritage inattendu, le duo déménage au cœur de Manhattan.

La vie de Matthew change du tout au tout lorsqu’il fait la connaissance de son étrange voisin d’immeuble, Lou Reed. Un artiste paumé qui crée dans le chaos aux côtés d’une femme transgenre.

« J’ai commencé à écrire le livre en 2013 quand mon fils aîné avait 16 ans et traversait une période difficile. J’essayais de me rappeler cet état d’esprit en créant le personnage de Matthew », explique Michael Imperioli, en entrevue.

« J’ai placé mon histoire en 1976 à New York parce que c’est une époque new-yorkaise que j’aime beaucoup, même si je n’avais que 10 ans à l’époque. J’aime la musique et les films de ce temps. »

Quelques mois après le début du processus d’écriture, Lou Reed est décédé. « J’ai été touché, d’abord comme fan, puisque j’aime sa musique depuis longtemps, et ensuite parce que j’ai fait sa connaissance en 1999 au cours d’un événement et nous nous sommes liés d’amitié. »

« Lou Reed a vécu dans un immeuble cossu pendant une année ou deux, ce qui est étrange, car c’était davantage un homme du genre à habiter Greenwich Village. Il vivait avec une femme transgenre et se droguait beaucoup. Il était aussi très créatif et très fertile à cette époque. »

Où se trouve la limite de la fiction et de la biographie ? « Lou Reed vivait dans l’East Side, avec Rachel, et c’est à peu près tout. Tous les événements sont de l’ordre de la fiction. »

Changé

Lorsqu’il l’a rencontré, Lou Reed était dans une autre phase de sa vie.

« Il était aimable et généreux. Lou était bou­ddhiste tibétain, comme moi. Nous avons cela en commun et nous avons tous les deux été très actifs pour des collectes de fonds pour le Tibet. Nous avons aussi soutenu la Jazz Foundation. J’ai passé un après-midi en studio avec lui, vers 2008. Il m’a joué de nouvelles pièces et m’a montré des guitares bizarres qu’il avait. J’étais au cœur de son processus de création », se souvient-il.

« C’est un moment que je n’oublierai jamais. Il me manque beaucoup. »

Michael Imperioli admire­­­ la capacité de Lou Reed d’aller toujours de l’avant, sans jamais s’asseoir sur ses lauriers.

« Jusqu’à la fin, il a toujours créé quelque chose de nouveau, sans jamais simplement s’appuyer sur ses plus grands succès des années 1970 et 1980. Sa mission, je crois, était d’apporter une sensibilité littéraire au rock’n’roll – je pense qu’il a réussi. Lyriquement, il est difficile à battre en matière de musique rock. C’est un pilier, comme Bob Dylan­­. »

Dans son élément

L’acteur, grand admirateur de Voltaire et de Jean Giono, a passé un bon moment en écrivant Wild Side.

« J’ai écrit plusieurs scénarios, deux ont été adaptés au cinéma, et j’ai écrit plusieurs épisodes des Soprano. L’écriture de fiction est le mode d’expression artistique que je préfère – encore plus que le cinéma. »

Michael Imperioli est né en 1966 dans l’État de New York.

Il a incarné pendant 10 ans Christopher­­­ Moltisanti dans la série culte Les Soprano.

Il a joué, entre autres, pour Martin­­ Scorsese, Spike Lee et Abel Ferrera.