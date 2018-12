Brillant et ludique à souhait

Une excellente idée-cadeau susceptible de plaire à tous les amateurs de bonnes histoires, ce second roman d’Amor Towles étant aussi savoureux que cocasse.

C’est avec Les règles du jeu, un petit bijou de livre paru en 2012, qu’on a découvert la prose franchement délicieuse d’Amor Towles. Et avec ce second roman, l’écrivain américain a d’emblée réussi à nous enchanter tout autant.

Son nouveau héros ? Un comte russe plein de verve et de mordant du nom d’Alexandre Ilitch Rostov – rien à voir avec « le monstre de Rostov » ! – qui, en juin 1922, sera condamné par les bolcheviques à passer le reste de ses jours enfermé entre les murs d’un très chic hôtel moscovite, le Metropol. Depuis 1918, il y occupait la luxueuse suite 217 avec vue sur le Bolchoï, mais savoir qu’il ne pourra plus jamais mettre un pied dans la rue sans goûter au peloton d’exécution changera complètement la donne. D’abord parce qu’on lui attribuera une minuscule chambre de bonne située au grenier, ensuite parce que les aristocrates de son rang ont surtout l’habitude de briller dans les salons et les soirées mondaines.

Misères et splendeurs d’un aristocrate

Afin de ne pas devenir complètement fou et de contrôler un tant soit peu le cours de son existence étriquée, le comte Rostov décidera ainsi de consacrer l’essentiel de ses journées aux détails pratiques.

Au cours des premiers jours, ces « détails pratiques » se résumeront pour l’essentiel à la pénible lecture des Essais de Montaigne – un ouvrage que feu son père lui avait fortement conseillé de lire –, à son rendez-vous hebdomadaire cheaz le barbier et à sa présence en temps et en heure dans l’un des deux restos du palace. Mais au cours des 30 prochaines années, son entregent, son parfait savoir-vivre et sa sagacité feront de lui l’une des figures les plus appréciées du Metropol... et l’un des personnages qu’on a le plus aimés cette année.

Frissons garantis

La fille muette

Photo courtoisie

Avis à tous ceux et celles qui attendaient avec impatience la sortie du quatrième tome de l’excellente série suédoise Dark Secrets : ça n’est peut-être pas indiqué sur la page couverture ou au verso du livre, mais ça en est bel et bien la suite ! Du coup, on retrouvera toute l’équipe de fins limiers dirigée par Torkel Höglund, qui sera cette fois encore épaulée par Sebastian Bergman, un psychocriminologue accro au sexe particulièrement narcissique et difficile à supporter – pour ses collègues, pas pour nous ! –, mais qui est capable de sonder les tréfonds de l’âme humaine comme personne.

Dark Suède

À Torsby, une commune du Värmland comptant à peine 12 000 habitants, le congé pascal ne sera pas génial pour tout le monde. À l’heure du petit-déjeuner, quelques secondes après que quelqu’un ait sonné à la porte, les quatre membres de la famille Carlsten seront en effet abattus de sang-froid sans motifs apparents. Et les flics du coin n’ayant pas l’habitude d’enquêter sur ce genre d’affaire sordide, c’est Torkel et sa bande qui s’en chargeront. Un mandat difficile, car leur seul témoin digne de ce nom va être une gamine de 10 ans tellement traumatisée par ce qu’elle a vu que même Sebastian aura du mal à lui arracher un mot ou deux.

Un polar qui vaut franchement le détour, et ce, qu’on ait lu ou non les trois précédents opus.

4 idées-cadeaux pour les fêtes

Les femmes artistes sont dangereuses

Photo courtoisie

Après Les femmes qui lisent sont dangereuses, on découvre que les femmes artistes peuvent l’être tout autant, car au fil des siècles, l’histoire de l’art leur a accordé une si petite place qu’elles ont souvent dû se battre pour pouvoir faire ce qu’elles aimaient. On comprendra pourquoi en lisant entre autres les portraits de Mary Beale, d’Angelica Kauffmann, de Rosa Bonheur, de Mary Cassatt, de Dora Maar, de Marina Abramovic ou de Yoko Ono.

Le polar pour les nuls

Photo courtoisie

Autant le préciser tout de suite, cet ouvrage n’intéressera pas que les néophytes en matière de polar : en plus d’en expliquer l’évolution et les principaux styles, il se penche sur ses héros (Arsène Lupin, Harry Bosch, Bernie Gunther, Jean-Baptiste Adamsberg, etc.) et propose plusieurs listes d’incontournables (romans, films noirs mythiques, séries télé, etc.).

Dictionnaire amoureux illustré du rock

Photo courtoisie

Ce livre grand format nous permet de visiter de a à z les coulisses du rock. Un rock qui s’inscrit avec un grand R, puisqu’il retrace surtout le parcours des groupes qui ont enchanté les générations passées, d’AC/DC à ZZ Top, en passant par David Bowie, les Clash, Pink Floyd, Prince, les Stranglers, les Who ou Neil Young. Le style est parfois un peu lourd et franchouillard, mais dans l’ensemble, on en apprend beaucoup.

Atlas Obscura

Photo courtoisie

Tunnel de glycines, dunes qui chantent, fête du saute-bébés, champ de cratères, hôpital pour faucons, lac aux squelettes, métro fantôme, centre des bagages non réclamés, championnat de polo à dos d’éléphant... Grâce à cet atlas sortant réellement des sentiers battus, on pourra découvrir 650 lieux ou activités insolites à voir ou à faire aux quatre coins de la planète. Un coup de cœur.