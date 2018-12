Canadien : fouetté par l’arbitre

Guy Boucher et ses hommes ont dû quitter le Centre Bell en se disant qu’ils en avaient enfin fini avec le Tricolore cette saison. Pour la troisième fois en 11 jours, le Tricolore et les Sénateurs ont croisé le fer. Et le résultat a été le même.

Trois buts en deuxième portion de troisième période ont mené le Canadien à un gain de 5 à 2, samedi au Centre Bell.

Martin Chevalier / JdeM

Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lehkonen et Matthew Peca ont chacun récolté deux points dans ce match qui aurait pu prendre une tournure totalement différente.

Claude Julien n’est pas du genre à porter les arbitres dans son cœur. Dès qu’un officiel prend une décision douteuse contre son équipe, il argumente, remet en question cette décision et fulmine. Le travail de T.J. Luxmore, l’un des deux arbitres en devoir samedi soir, n’aura rien fait pour adoucir cette haine.

Dès les premiers instants du match, Luxmore a pris une décision discutable en accordant un but à Colin White, alors que Carey Price avait semblé être gêné par Brady Tkachuk dans son travail.

Julien a contesté ce but, mais après révision, Luxmore a tout de même accordé le but.

Photo Martin Chevalier

Sur la séquence, tout le monde a retenu son souffle en voyant Price se tordre de douleur sous la pression exercée par le bâton de Tkachuk à la hauteur de son genou gauche. Le gardien du Canadien a fait quelques largeurs de patinoire pour chasser la douleur.

Lors de la pause publicitaire suivante, il s’est entretenu avec Graham Ryndbend, le thérapeute en chef de l’équipe. Il a tout de même été en mesure de terminer le match sans problème apparent.

Sérieusement ?

Si on pouvait donner le bénéfice du doute à Luxmore sur cet appel, il n’y avait aucune place à interprétation sur le second.

À mi-chemin du troisième engagement, Luxmore a chassé Artturi Lehkonen pour réaction exagérée après que Thomas Chabot lui eut fait sauter les patins.

« Quand j’ai vu l’arbitre pointer vers moi, je me suis dit : “Voyons donc !” », a raconté Lehkonen, toujours incrédule après la rencontre.

Déjà que décerner ce genre de punition est tiré par les cheveux neuf fois sur dix, cette fois elle n’avait nullement sa raison d’être.

Alors qu’il chutait, le Finlandais est parvenu à remettre le disque à Phillip Danault, qui n’a eu qu’à le rediriger dans le filet. Mais puisqu’il a fallu que Luxmore prenne l’une des pires décisions de la saison dans la LNH, le but a été refusé.

Photo Martin Chevalier

La bonne réaction

Cette punition, décernée alors que le pointage était 2 à 2, aurait pu ralentir les ardeurs des Montréalais. Déjà que Mike McKenna, appelé à défendre la cage des Sénateurs, les avait frustrés une bonne partie de la soirée.

Au contraire ! En plus de réveiller la foule du Centre Bell, elle a semblé fouetter la troupe de Julien. Celle-ci a redoublé d’ardeur, bourdonnant autour du filet des visiteurs avec plus d’insistance. Il en a résulté les buts de Shea Weber et de Paul Byron.

Photo Martin Chevalier

« C’est un mauvais call, mais on a bien répondu. Ça a réveillé tout le monde. On a commencé à mettre plus de circulation devant McKenna. Auparavant, on le laissait voir la rondelle trop bien », a indiqué Jonathan Drouin, qui a complété la marque dans un filet désert.

Jusque-là, le gardien de 35 ans, qui ne compte que 31 matchs d’expérience dans le circuit Bettman, avait été fumant à quelques occasions. On retiendra surtout ses deux arrêts sur des tirs à bout portant réalisés coup sur coup aux dépens de Jeff Petry et de Brendan Gallagher, au premier vingt.