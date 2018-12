C’est quoi le plan, exactement?

Le plan du Canadien n’est pas clair en ce moment. Est-ce que l’équipe vise du succès à court, moyen ou long terme ? Il faudra que Marc Bergevin statue à un moment ou à un autre parce que d’importantes décisions en découleront.

Le Tricolore évolue actuellement dans ce qu’on peut certainement classer la meilleure division dans la LNH. Le Lightning de Tampa Bay, les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto et même les surprenants et jeunes Sabres de Buffalo dont font partie des puissances du circuit.

Croit-on vraiment que le Canadien peut rivaliser avec ces équipes en ce moment ? Si la réponse est non, des décisions devront être prises afin de s’assurer du développement optimal des jeunes joueurs de l’organisation. En ce moment, l’équipe compte sur plusieurs vétérans défenseurs en fin de carrière, dont Karl Alzner qu’on paie une somme astronomique pour qu’il joue dans les mineurs, à Laval.

KOTKANIEMI

Si le plan est de continuer à bâtir pour l’avenir, à quoi sert un Alzner à Laval si ce n’est que d’enlever du temps de jeu à un autre défenseur, plus jeune, et en plein développement ?

Ça, c’est sans parler de la décision que devront rapidement prendre Bergevin et ses adjoints dans le cas de Jesperi Kotkaniemi. Le Championnat mondial de hockey junior se met en branle le 26 décembre et le Canadien devra donc statuer au cours des dix prochains jours s’il prête le jeune centre à son équipe nationale de Finlande ou pas.

Même si tout le monde s’entend pour dire que « KK » connaîtra une belle carrière dans la LNH, il n’en reste pas moins qu’il ne compte que trois buts cette saison et que son temps de glace baisse constamment. Son trio ne produit également pas de façon aussi régulière qu’il pouvait le faire en début de saison.

BONNE SITUATION

Bergevin a récemment mentionné qu’il serait surprenant que le jeune Finlandais de 18 ans soit prêté à l’équipe nationale junior. Mais pourquoi ? Si le plan du CH est de faire ce qui est le mieux pour le développement des jeunes joueurs, le mieux pour Kotkaniemi serait peut-être d’aller participer à ce tournoi.

J’ai toutefois assez confiance en Claude Julien pour savoir qu’il ne le placera jamais dans une situation embarrassante. Si l’organisation décide de le garder à Montréal, il s’assurera qu’il demeure confortable puisque la première année dans la LNH peut être essoufflante pour un jeune de son âge. Toutefois, je commence à croire que le CH pourrait le prêter. À suivre.

AMÉLIORER LE CLUB

Si le plan de Marc Bergevin demeure d’être compétitif à court terme, il est évident qu’il devra procéder à des transactions afin d’améliorer l’équipe.

Et, je le répète, sa priorité numéro un sera d’améliorer le côté gauche de sa défensive. On a vu un Brett Kulak un peu plus vulnérable jeudi dernier face aux Hurricanes de la Caroline, et ça ne rend pas service à Shea Weber.

Qu’on le veuille ou non, le capitaine du Canadien n’est pas le patineur le plus fluide et il a raté plus d’un an d’activité. Ne vous méprenez pas, toutefois : il m’impressionne au plus haut point en ce moment. Toutefois, est-ce qu’il peut vraiment jouer 25 ou 26 minutes par match ? Contre la Caroline, ç’a été plus difficile, et lorsque le Canadien aura des séquences de trois matchs en cinq soirs, ça pourrait l’être à nouveau. C’est pourquoi il faudra lui trouver un partenaire efficace si, évidemment, on veut faire les séries à tout prix cette année.

- Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Ovechkin en feu

Avant d’affronter les Hurricanes de la Caroline hier soir, Alex Ovechkin comptait 25 buts cette saison. C’est tout simplement impressionnant. Plus je le vois aller et plus je pense qu’il ne ralentira jamais ! On a de plus en plus l’impression qu’il ne joue pas pour les records, mais bien parce qu’il aime le hockey plus que tout au monde. C’est évident quand on le regarde jouer et je pense que c’est encore plus vrai depuis qu’il a finalement remporté sa première Coupe Stanley. On le comparait constamment à Sidney Crosby et on le critiquait de ne pas être capable de mener son équipe aux grands honneurs. Voilà maintenant qui est chose du passé.

Hitchcock fait bien

De tous les nouveaux entraîneurs dans la LNH, et par nouveaux je veux dire ceux qui ont remplacé des entraîneurs congédiés depuis le début de la saison, Ken Hitchcock est probablement le seul qui connaît un réel succès. Depuis qu’il est arrivé, les Oilers d’Edmonton semblent renaître de leurs cendres. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est qu’il a donné plus de temps de glace à Connor McDavid et il l’utilise même en désavantage numérique. D’ailleurs, j’aimerais voir cette stratégie avec le Canadien de Montréal. C’est maintenant la norme dans la LNH d’envoyer ses joueurs vedettes en infériorité numérique et Claude Julien le faisait avec Patrice Bergeron et Brad Marchand à Boston. À quand un duo Max Domi et Jonathan Drouin pour écouler les pénalités à Montréal ?

À travers la LNH

En parlant de Domi, il est le seul joueur du Canadien à figurer dans le top 50 des meilleurs pointeurs de la LNH. On parle beaucoup des problèmes défensifs de l’équipe, mais il faut aussi reconnaître que l’attaque n’a rien d’enviable non plus.

Puis, pendant que l’on continue à gérer le nombre de départs de Carey Price, le bon vieux Marc-André Fleury garde à peu près tous les matchs des Golden Knights de Vegas. Et il ne semble pas malheureux pour autant ! Tout ça, à 34 ans. Ce gars-là est un véritable phénomène et je m’explique mal pourquoi le gardien du CH ne pourrait pas en faire autant.