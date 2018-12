De Jimi Hendrix à Alanis Morissette

L’année 2019 marquera les 50 ans du célèbre festival original de Woodstock. Pour souligner cet anniversaire, l’équipe derrière les spectacles American Story et Britishow présentera un nouveau spectacle qui retracera les trois éditions de Woodstock : 1969, 1994 et 1999. « Ce sera un spectacle qui intéressera les 30 à 75 ans », mentionne Mike Gauthier, le directeur artistique du projet.

Après le succès d’American Story et de Britishow, Mike Gauthier avait déjà dans sa mire un nouveau projet sur Woodstock. « J’y pensais depuis l’an dernier, car je voyais le 50e anniversaire s’en venir pour 2019. »

Avec le producteur Sébastien G. Côté, Mike Gauthier s’est rendu en septembre dernier dans la petite municipalité de Bethel, dans l’État de New York. C’est là que s’est déroulé le fameux Woodstock de 1969, ironiquement dans un lieu situé à 70 km de la ville de Woodstock elle-même.

« C’était important pour nous d’aller là-bas pour vivre l’emplacement et parler avec des gens qui ont vécu Woodstock, dit Mike Gauthier. On s’est rendu compte que le lieu était vraiment restreint. Et pourtant, il y a eu 400 000 personnes ! »

Parce que plusieurs artistes ont connu la gloire dans les années suivant le festival, et parce qu’il a vécu lui-même les éditions de 1994 et 1999, en tant qu’animateur de MusiquePlus, Mike Gauthier a tenu à faire un spectacle qui couvrait une plus longue période que celle de 1969.

« On ratisse plus large et ça va nous permettre de rejoindre un plus jeune public, dit-il. Je trouve ça intéressant d’avoir Jimi Hendrix et Janis Joplin, mais aussi les Cranberries et Alanis Morissette. »

Photo courtoisie

Versions identiques

Environ 60 % du spectacle se concentrera sur le festival original. Et Mike Gauthier a tenu à ce que les versions sur scène soient les plus identiques possible à celles présentées à Woodstock.

« Les musiciens vont les calquer. Parfois, c’est tout croche, mais c’est comme ça que ça avait été joué ! »

Rick Hughes et Pascal Dufour se partageront le micro pour les voix masculines. Une chanteuse s’ajoutera aussi bientôt au spectacle qui contiendra 22 chansons.

« Visuellement, il y aura beaucoup de projections de ces années-là, dit Mike Gauthier. Nous avons aussi contacté un photographe, Elliot Landy, qui était à Woodstock en 1969. Nous aurons ses photos durant le spectacle. Et il pourrait même y avoir une exposition. »

Le spectacle American Story 2 : Les Années Woodstock sera présenté en primeur à la salle J.A. Thompson de Trois-Rivières, dès le mois d’août 2019. Une tournée provinciale devrait avoir lieu en 2020. Pour les détails : lesanneeswoodstock.com.