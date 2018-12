De petits personnages dans une énorme série

Frédéric Cloutier et Marc Fournier ne font pas partie des comédiens vedettes de District 31. Ils sont moins présents que les Gildor Roy, Geneviève Brouillette, Sébastien Delorme, Hélène Bourgeois-Leclerc et autres, mais ils bénéficient, eux aussi, de l’énorme popularité de cette quotidienne suivie religieusement par 1,5 million de téléspectateurs.

Marc Fournier, qui personnifie l’enquêteur aux affaires internes Yves Jacob, avoue que ses passages au Tim Hortons ne se passent plus de la même façon. Tout comme ses visites à l’aréna avec son fils.

« Ce n’est plus pareil comme avant », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Le comédien qu’on a vu dans de petits rôles, dans O’, Les pays d’en haut, Marche à l’ombre et Blue Moon, avait obtenu une certaine reconnaissance avec les webséries Temps mort et La Reine Rouge, mais absolument rien de comparable à ce qu’il vit avec District 31.

« Je m’en fais parler à un point que ça me surprend moi-même. Je me disais, au départ, que c’était un petit personnage, mais j’ai réalisé que cette série rentre énormément dans le quotidien des gens. J’ai beau être là deux fois par mois, mais les gens imaginent que j’y suis très présent », a-t-il mentionné.

On souligne son bon travail, sur la rue, en lui disant qu’on n’aime pas la face de son personnage. Au Tim Hortons, le personnel s’excuse d’une erreur commise lors d’une commande en lui demandant de ne pas foutre le bordel dans la place. Comme Yves Jacob pourrait le faire en débarquant au poste 31.

« Les gens se sont drôlement attachés à ce gars-là », a-t-il fait remarquer.

Avec les policiers

Présent depuis le tout premier épisode de District 31, dans le rôle du sergent Jérôme Langevin, Frédéric Cloutier a même été invité à jouer dans une ligue de hockey de policiers sur une base occasionnelle.

« Un ami d’enfance m’a retrouvé et contacté, lors de la deuxième saison, pour me dire qu’ils étaient, parfois, à la recherche de joueurs. C’est une ligue exclusivement pour les policiers, mais mon personnage m’a permis d’en faire partie », a-t-il raconté en riant.

Frédéric Cloutier a obtenu le rôle de Jérôme Langevin après avoir passé une audition pour celui du sergent détective Stéphane Pouliot.

« Il est certain que j’aurais aimé obtenir ce rôle, mais Sébastien Delorme, qui est devenu un très bon ami, fait de l’excellent travail », a-t-il fait remarquer.

Habitué à de petits rôles épisodiques dans les séries Toute la vérité, O’, Blue Moon et Feux, le comédien a failli tomber en bas de sa chaise lorsqu’on lui a proposé de passer une audition pour une quotidienne.

« J’ai passé une bonne audition et on m’a contacté plus tard pour m’offrir le rôle de Jérôme Langevin. Je ne savais pas, à ce moment, l’ampleur de ce rôle, mais j’avais l’impression de pouvoir faire un bout dans cette série », a-t-il mentionné.

Le personnage qui n’avait pas beaucoup de lignes de texte n’était pas très défini et Frédéric Cloutier en a fait un rôle de composition.

« J’ai voulu en faire une vraie police très bête et qui ne cogne pas aux portes lorsqu’il entre. C’est un ton qui n’est pas le mien. Moi, dans la vie, je suis un gars gentil, particulièrement souriant, bon joueur d’équipe et qui cogne à la porte lorsque j’entre quelque part », a-t-il dit.

Quitte ou double

Guidé par la proposition du comédien, l’auteur Luc Dionne a bâti le personnage.

« Il lui a donné des répliques bêtes et il fait des crisettes en raison d’un appareil qui ne fonctionne pas ou lorsque les tasses ne sont pas lavées. Il a exploité cette facette que j’avais amenée », a-t-il indiqué.

Marc Fournier avoue, de son côté, avoir failli refuser le rôle d’Yves Jacob. On lui avait dit, au départ, que ce personnage était pour être dans deux épisodes. Rien de plus.

« J’aime beaucoup Luc Dionne, j’étais convaincu que District 31 était pour être une bonne série, mais j’avais envie d’attendre afin d’avoir un rôle avec plus de viande. Lucie Robitaille, qui est la responsable de la distribution des rôles, m’a convaincu en me disant que c’était un beau personnage et qu’il y avait des chances qu’il revienne. J’ai lancé les dés et décidé de jouer quitte ou double », a-t-il laissé tomber.

Une décision qui s’est avérée payante avec un personnage qui est toujours là après deux saisons et qui prend de plus en plus de place dans la série.

Frédéric Cloutier attend les textes de Luc Dionne avec impatience. Il avoue être presque aussi fan que les 1,5 million de téléspectateurs qui suivent le quotidien du poste 31.

« Je dévore les pages et c’est mon moment préféré. Nous nous sommes engagés à ne rien dévoiler des intrigues aux autres comédiens. On se garde des punchs et nous sommes aussi intrigués que le public concernant le personnage de Yanick Dubeau, joué par Patrice Godin », a-t-il lancé.

District 31 est diffusée du lundi au jeudi, à 19 h, sur les ondes d’ICI Radio- Canada.