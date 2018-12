Des condos à 3 millions $

Le prix du « spectaculaire et exceptionnel » condo à vendre du centre-ville de feu le fondateur de la Cage aux Sports, Georges Durst, décédé cet été, a été réduit à 3,4 millions $. Le condo avait été mis sur le marché en 2016 pour 5,5 millions $. On retrouvait au départ des tapis dans les chambres en peaux de tigre, de léopard, d’ours brun et d’ours polaire, mais la courtière responsable de la vente, Marie-France Villette, qui est aussi la conjointe de Durst, nous a dit en avoir enlevé pas mal parce que ça ne plaisait pas à tout le monde.