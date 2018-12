Des subventions menaceraient les exportations

Cette décision a été prise pour alléger la présentation et faciliter la lecture du document par ses clients anglophones.

La ministre de la Culture et responsable de la Charte de la langue française, Nathalie Roy, a exprimé sa préoccupation. Elle a rappelé le devoir d’exemplarité de l’appareil gouvernemental quant à la place du français dans les communications.

En entrevue cette semaine, M. Martel a plaidé qu’Hydro-Québec était « de bonne foi » et que sa décision visait à améliorer le service à la clientèle.

« On avait vérifié et on nous avait dit qu’on pouvait le faire », a-t-il dit.