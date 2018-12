Le château du mécène de Jacques Cartier

Il fallait absolument que je visite le château d’Apremont en Vendée, qui a été érigé exactement la même année que la découverte du Canada par Jacques Cartier en 1534 où il plante le drapeau du roi à Gaspé.

Et ce château a été construit pour un amiral ami du roi François 1er, Philippe Chabot de Brion. Ce dernier a rencontré Jacques Cartier au Mont-Saint-Michel dans une chapelle minuscule où le curé qui recevait la visite du roi et de sa cour a dit en substance : « Voyez cet homme ! Jacques Cartier ! C’est lui qui peut aider la France à rattraper son retard sur les Espagnols dans la découverte de la route des épices. » Dans la petite chapelle, l’amiral de Brion est fort impressionné par le gaillard Cartier. Il finance son voyage.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Nouvelles vocations

Le château d’Apremont s’est muséifié, mais abrite aussi la mairie de la commune du même nom qui compte quelque 1800 habitants. Au départ, vers le 12e siècle, un immense rocher qui permettait d’établir un fort imprenable justifiait l’édification d’un château autour duquel se développait le village ; en cas d’attaque, tout le monde se repliait dans le château.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Vers l’époque de Cartier, un grand changement de mentalité bouleverse l’Europe à la suite de l’Italie : la Renaissance. Chose amusante : dans le château d’Apremont, les deux époques sont visibles. Il a été construit initialement à la manière médiévale... pour presque aussitôt essayer de se remettre un peu à la mode de la renaissance. On y visite toutes les pièces, notamment celle du four à pain et la salle du pressoir (pour le vin) toujours en activité, qui nous rappellent à quel point le bon pain et le bon vin sont l’épine dorsale de l’art culinaire français.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Les seigneurs vivaient dans les tours ; chaque étage avait sa vocation. Encore aujourd’hui, la commune agraire est active. Mais attention : dès la rentrée, le château d’Apremont ferme ses portes aux touristes... jusqu’au printemps suivant.