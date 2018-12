Le retour des soutanes

On se souvient de la controverse qui avait conduit à l’annulation de sa présentation chez nous.

Une poignée d’Autochtones et leurs sympathisants exigeaient un droit de regard sur l’attribution des rôles et sur le contenu.

Ces cas se multiplient et prennent souvent une tournure loufoque, comme celui de la chanson de Noël Baby, It’s Cold Outside.

Comme ce n’est pas la réalité, comme il y a forcément une distance entre l’œuvre et la réalité, il devient illogique, insensé de lui reprocher de ne pas refléter fidèlement tel ou tel aspect du réel, ou que la distribution des rôles ne soit pas faite selon des quotas censés correspondre à la « vraie société ».

L’artiste a-t-il tous les droits ? Non, il y a déjà deux balises légales amplement suffisantes : l’incitation à la haine raciale ou à la violence.

Est-ce un hasard si Robert Lepage, le plus grand créateur québécois vivant, trouve, en France, la liberté de faire ce qu’il ne peut faire chez nous ?

Non, ce n’est pas un hasard.

Il conduit inévitablement à ce que tout soit de plus en plus examiné sous l’angle des considérations raciales.

Si chacun voit tout à travers un prisme ethnique, on encourage le repli communautaire, la rivalité entre les groupes ethniques, et on décourage le dialogue authentique.