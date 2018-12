Le week-end culturel de Guylaine Tanguay

Quel est le film du temps des Fêtes qui vous procure de bons moments ?

Photo courtoisie

La comédie Le sapin a des boules. C’est un classique du temps des Fêtes que l’on regarde en famille, avec mes trois grands enfants, tous ensemble chaque Noël. Dès que la première neige tombe, on ressort ce film et on le visionne plus d’une fois durant la période des Fêtes. Chaque fois, on a notre rituel. On commande un repas au restaurant, et on le regarde en pyjama. C’est un vieux film américain qui remonte à 1989, mais chaque année on aime le revoir, non seulement pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes, mais aussi parce que c’est vraiment drôle. Mes filles, qui sont maintenant des adultes, l’ont découvert lorsqu’elles étaient toutes petites. Le film a vieilli avec elles.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo courtoisie

Il ne faut pas manquer mon spectacle 3764 Elvis Presley Blvd qui nous plongera dans l’univers d’Elvis Presley et cette belle époque musicale. En plus d’entendre des classiques du répertoire d’Elvis Presley, il y aura aussi de la musique des grandes légendes qui ont contribué à cette ère musicale, notamment Patsy Cline, Johnny Cash et Jerry Lee Lewis. La tournée s’amorce le 30 janvier au Casino de Montréal et s’arrêtera dans plusieurs villes du Québec. Je vais me faire plaisir, car je serai entourée de danseurs. Ce sera très festif !

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo Radio-Canada

Je ne manque jamais de regarder la série District 31. C’est le genre de série qui me permet de sortir de ma routine, et de décrocher. J’oublie mon quotidien et j’entre dans les intrigues de cette série policière. On embarque au point de s’imaginer que c’est réel. Sinon, j’aime aussi suivre la série O’.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’ai téléchargé plusieurs albums d’artistes avec qui j’ai eu ou j’aurai à travailler. Notamment ceux de Claudette Dion, Annie Blanchard, 2Frères, Marc Hervieux, Renée Martel et Maxime Landry. Évidemment, je connaissais déjà leur musique, mais je voulais me familiariser davantage avec leur répertoire. C’est une façon de découvrir quelqu’un.

Qui dans l’univers artistique suscite votre admiration ?

Photo Martin Alarie

J’ai rencontré à quelques reprises le jeune Ludovick Bourgeois que je ne connaissais pas du tout. Tout le monde le connaît, étant le fils de son père, Patrick Bourgeois, et du fait de son passage à l’émission La Voix. Lorsque je l’ai rencontré, j’ai découvert un jeune garçon tout à fait charmant, d’un calme exemplaire, pas du tout affecté par l’effet de gloire instantanée que peut amener ce genre d’émission. Il ne se sert absolument pas de cette notoriété ou celle de son père. Il préfère même ne pas en parler. C’est tout à son honneur ! Il est très aimable et sait demeurer modeste. Chaque fois que je le vois, je lui dis qu’il est mon fils adoptif.

On suit Guylaine Tanguay

Elle a lancé le mois dernier un album de Noël, Que les fêtes commencent !, où l’on retrouve plusieurs classiques des Fêtes, dont Jingle Bell Rock et Happy Christmas.

La chanteuse est hôte d’une émission spéciale, déjà disponible sur Club Illico, également intitulée Que les fêtes commencent ! Pour l’occasion, elle est entourée de Marc Hervieux, 2Frères, Ludovick Bourgeois, Annie Villeneuve et Maxime Landry.

La chanteuse country a fait paraître cet automne son livre biographique, La ligne droite, aux Éditions Libre Expression.

Guylaine Tanguay sera en tournée pour présenter une série de spectacles. www.guylainetanguay.ca