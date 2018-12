Le club des centenaires de Hollywood

Quand Kirk Douglas a célébré son 102e anniversaire de naissance, le 9 décembre, il a rappelé l’existence d’un club très sélect à Hollywood : celui des stars du cinéma centenaires. Il est formé de quelques acteurs et actrices qui ont connu l’âge d’or de Hollywood, parmi lesquels on trouve des lauréats d’Oscars. Voici quelques-uns de ses plus illustres membres.

Julie Gibson

(105 ans et 3 mois)

Photo d’archives

Julie Gibson n’a pas connu une grande carrière au cinéma. Son principal fait d’armes demeure sa présence dans deux des films des 3 Stooges. Elle peut tout de même se targuer d’être la plus vieille survivante de l’âge d’or hollywoodien.

Baby Peggy

(100 ans et 1 mois)

Photo AFP

Dernière survivante de l’ère du cinéma muet, Baby Peggy a été une enfant star dans les années 1920. Sa célébrité lui a permis de signer un contrat lui rapportant plus d’un million de dollars pas année, une somme faramineuse pour l’époque.

Kirk Douglas

(102 ans)

Photo WENN

Gagnant d’un Oscar honorifique en 1996 et trois fois finaliste pour une statuette, Kirk Douglas est un authentique héros hollywoodien. Le papa de Michael a joué dans des dizaines de longs métrages et côtoyé les plus grands noms du cinéma américain.

Fay McKenzie

(100 ans et 10 mois)

Photo d’archives

Fay McKenzie n’était encore qu’un bébé quand elle a commencé sa carrière à l’écran, en 1918. Mais elle est surtout connue pour avoir joué dans cinq films de Gene Autry.

Marsha Hunt

(101 ans et 1 mois)

Photo AFP

Marsha Hunt a connu une carrière florissante, jouant même avec John Wayne, avant d’être inscrite sur la liste noire des studios hollywoodiens, en pleine guerre froide, durant le maccarthysme.

Norman Lloyd

(104 ans et 1 mois)

Photo WENN

Sa carrière couvre neuf décennies. Encore en 2015, on le retrouvait au générique de la comédie Trainwreck. Après avoir joué dans deux de ses films, il est devenu, durant les années 1940, le producteur de la série télé Alfred Hitchcock Presents.

Olivia de Havilland

(102 ans et 5 mois)

Photo WENN

Une vraie légende de Hollywood, Olivia de Havilland a remporté deux fois l’Oscar de la meilleure actrice en plus de former avec Errol Flynn l’un des couples les plus populaires de l’histoire du cinéma. Elle a aussi joué dans le classique Gone With the Wind.