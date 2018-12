Les 50 meilleures chansons de Noël

À l’approche des Fêtes, une question revient souvent au gré des soupers en famille : mais qu’est-ce qu’on écoute comme musique pour s’accompagner ?

Voici donc notre sélection des 50 meilleures chansons de Noël. Vous y retrouverez autant des chansons locales que des hits internationaux.

Les critères pour établir ce palmarès sont nombreux : portée du morceau, qualité de son interprétation, de sa mélodie et de son texte, originalité puis, évidemment, la magie des Fêtes qui s’en dégage!

Vous pouvez également la plupart de ces chansons ici...

Bonne lecture et, surtout, bonne écoute !

1 - John Lennon, Yoko Ono et le Plastic Ono Band - Happy Xmas (War Is Over)

Photo courtoisie

Triple exploit pour le couple Ono-Lennon : enregistrer une chanson de Noël engagée, qui, des décennies plus tard, invite au recueillement ou à prendre ses voisins de table par les épaules pour entonner son refrain. Un classique qui ne laisse personne indifférent.

2 - Beau Dommage – 23 décembre

Photo courtoisie

Non seulement c’est une excellente chanson de Noël, mais c’est également une tranche de vie d’un quartier, qui – des décennies plus tard – demeure toujours aussi captivante, malgré ses quelques références anachroniques.

3- Darlene Love - Christmas (Baby Please Come Home)

Jamais personne n’aura espéré le retour de l’être aimé pour Noël autant que Darlene Love. Déjà, sa mélodie soulève, mais c’est la voix et l’émotion de Love qui portent cette pièce au rang de classique des classiques.

4- Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Photo courtoisie

Tout de cette chanson est parfait ou presque! L’interprétation aussi juste qu’enjouée, le rythme entraînant, l’utilisation de cuivres pour appuyer le tout, etc. Bien que le texte demeure au ras des pâquerettes (ou du banc de neige, si vous préférez), elle demeure incroyablement rassembleuse.

5- Vince Guaraldi Trio – Christmas Time Is Here

Photo courtoisie

On aurait pu mettre toute la trame sonore d’A Charlie Brown Christmas, à vrai dire. Un incontournable !

6- Band Aid – Do They Know It’s Christmas?

Photo courtoisie

Difficile de faire fausse route avec une chanson comptant notamment sur les services de Phil Collins, Sting et Simon Le Bon, de Duran Duran, parmi ses interprètes. Bien que la pièce pop – typiquement eighties – est plutôt fromagée avec le recul, elle reste charmante, et l’intention qui est derrière, elle, demeure louable.

7- The Pogues et Kirsty MacColl – Fairytale Of New York

Photo courtoisie

Plus qu’une chanson, ce duo est une véritable comédie musicale imbibée de fantaisie et d’alcool. Bien que ce conte de fées – également controversé depuis la censure de Baby It’s Cold Outside – en soit un de marginaux, le parcours particulier du chanteur Shane McGowan nourrit la légende entourant la pièce.

8- Villeray – Joyeux Noël et Bonne année

Photo courtoisie

La mélodie et la chorale d’enfants sont rassembleuses, alors que le texte, lui, est chaleureux. Outre la mention d’une console Super Nintendo, cette chanson méconnue, mais tellement bonne n’a pas pris trop de rides !

9- Robert Charlebois – Marie-Noël

Photo courtoisie

Parler de classiques quand il est question du répertoire de Charlebois tient presque du pléonasme. Vous l’aurez deviné, cette fameuse balade des Fêtes vient s’ajouter au monument.

10- The Ronettes – Frosty The Snowman

Photo courtoisie

Bien que la fin de parcours du producteur Phil Spector entache sa compilation des Fêtes, Soul A Christmas Gift For You, les chansons, elles, demeurent. D’où l’inclusion de cette reprise dynamique et charmante du célèbre morceau pour enfants.

11- The Crystals - Santa Claus Is Coming To Town

Un autre extrait de la compilation orchestrée par Phil Spector et, encore une fois, on a droit à une reprise relevée d’un standard des Fêtes. Des décennies plus tard, l’adaptation des Crystals fait sourire... et danser.

12- Ginette Reno – Les enfants oubliés

Photo courtoisie

Tout comme c’est le cas avec Vince Guaraldi Trio, cette inclusion au palmarès vaut également pour l’album Joyeux Noël, qui est satisfaisant d’un bout à l’autre.

13- Tricot Machine – Combien de Noël

Photo courtoisie

Extrait de l’album doux-amer Chante et raconte 25 décembre, Combien de Noël introduit bien l’œuvre : une mélodie de plus en plus festive sur fond de texte endeuillé. Comme quoi, malgré les œillères de plusieurs, les Fêtes ne sont pas jojo pour tout le monde.

14- Maryse Letarte - Boom Boom (Merry Little Christmas)

Photo courtoisie

En français ou en anglais, la charmante pièce de Maryse Letarte est l’une des rares compositions originales des dernières années à s’être distinguée auprès des mélomanes friands de musique des Fêtes.

15- The Waitresses – Christmas Wrapping

Photo courtoisie

Cette chanson rock new wave se distingue par son genre musical, certes, mais aussi par son texte qui, des décennies plus tard, est à nouveau à la mode. Voyez-vous, le fantasme ultime de la protagoniste de Christmas Wrapping est de passer les Fêtes seule, histoire de reprendre son souffle après une année passée à courir dans tous les sens. Évidemment, elle change d’idée avant la fin du morceau, magie de Noël oblige.

16- The Kinks - Father Christmas

Photo courtoisie

Un classique qui se distingue autant par son genre de prédilection – le rock – que par son sujet : un père Noël de centre d’achats qui se fait tabasser par des enfants pauvres qui préfèrent l’argent aux joujoux. Malgré le texte, la pièce s’avère entraînante. Une bonne chanson à contre-emploi, quoi!

17- Chuck Berry - Run Rudolph Run

Photo d'archives, Wenn.com

Certes, l’adaptation des Beach Boys est aussi agréable, mais j’opte au final pour l’interprétation originale : celle de Chuck Berry. Du bon vieux rock bien rétro, comme dirait Marty McFly.

18- Marvin Gaye – Purple Snowflakes

Photo courtoisie

Qu’est-ce qui fait une bonne chanson de Noël ? Un son de clochettes ? Ça aide, mais ça peut devenir irritant (en plus d’être « facile »). Un texte thématique ? Sûrement. Marvin Gaye le démontre bien sur cette chanson craquante qui se veut, en fait, une nouvelle version Pretty Little Baby, mais avec un texte plus festif. À (re)découvrir, donc.

19- Stevie Wonder – What Christmas Means To Me

Photo courtoisie

Impossible de ne pas se secouer les hanches – ou du moins, les épaules ou le cou – à l’écoute de ce classique entraînant de ce grand monsieur du motown.

20- Willie Nelson – Please Come Home For Christmas

Déjà que la pièce originale est incroyablement triste, imaginez lorsqu’on y ajoute la voix – et le trémolo ! – de Willie Nelson, ainsi que des cordes et du « slide guitar » venant avec ce vétéran du country. La trame sonore idéale pour pleurer dans un salon éclairé que par le clignotement des lumières du sapin !

21- Les BB – Maman embrasse le père Noël

Photo courtoisie

Le décès de Patrick Bourgeois a ébranlé le Québec, car il était inattendu, certes, mais aussi parce que le musicien dégageait une incroyable sincérité. Même sur cette énième reprise du classique, Bourgeois et ses frères d’armes y vont de bonne foi et c’est ce qu’on retient, des années plus tard, de cette version.

22- Les Classels – Le sentier de neige

Photo courtoisie

Un autre incontournable du temps des Fêtes ! Bien qu’on associe souvent les Classels à un certain kitsch, le groupe gagnait ici ses lettres de noblesse avec cette reprise maîtrisée.

23- Cœur de pirate — Last Christmas

Photo courtoisie

Chouette reprise locale qui adapte un classique de Wham ! un peu risible sous forme de ballade borderline larmoyante sous cette nouvelle forme. Bref, bien joué !

24- Marie-Michèle Desrosiers — C’est l’hiver

Photo courtoisie

Vous vous en doutiez, j’imagine ! Bien sûr que j’allais inclure la fameuse reprise de Mme Desrosiers dans ce palmarès. Pour les amateurs de statistiques, l’interprète se retrouve à deux reprises dans ce décompte.

25- Bobby Hachey — Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow

Photo courtoisie

Il y a quelque chose de magique dès les premières notes de cette chanson lançant le disque de Noël de cette légende du country. Quelque chose de réconfortant et de chaleureux. Au risque de se mettre à dos les amateurs et la famille immédiate de M. Hachey, cette reprise d’un ultime classique des Fêtes est l’équivalent musical de la tourtière. Bref, c’est délicieux.

26- Eartha Kitt — Santa Baby

Photo courtoisie

Bien qu’on associe rarement le père Noël à une chanson lascive et espiègle, Kitt et ses collaborateurs y arrivaient avec brio dès 1953. Non seulement la pièce n’a pas pris une ride, mais elle a été reprise par plusieurs artistes depuis, dont Kylie Minogue. Bref, un grand classique­­­ !

27- Sufjan Stevens — Christmas In The Room

Photo courtoisie

Sûrement l’ultime fan des Fêtes – il a endisqué plus de 100 chansons à ce sujet ! –, l’artiste folk Sufjan Stevens devait absolument se retrouver dans ce classement. J’ai opté pour cette jolie ballade abordant un Noël à deux « plein de tendresse » comme chantait l’autre (qui se retrouve d’ailleurs sur ce palmarès).

28- She & Him — Sleigh Ride

En 2011, She & Him – le duo formé par l’actrice Zooey Deschanel et le musicien M. Ward – épataient la galerie avec un album de reprises des Fêtes qui réchaufferait même le Grinch. On souligne leur adaptation country de Sleigh Ride qui, en plus d’être originale, est merveilleusement interprétée par les compères. Une chanson aux sourires contagieux, bref !

29- Marie-Josée Lord — L’enfant au tambour

J’ai opté pour cette énième reprise du classique, car – justement – Mme Lord l’emmène ailleurs. Les croisements entre l’opéra et la musique des Fêtes étant rarement bien représentés au Québec, voici donc !

30- Oscar Peterson — A Child Is Born

Le maharaja du clavier s’est livré à une réinterprétation admirable – et, évidemment, jazzy – du classique des Fêtes. C’est un véritable numéro de voltige où le jazzman montréalais oscille entre la reprise et la pièce originale tant il s’en permet. Bravo !

31- Patti Labelle & The Bluebelles — Auld Lang Syne

Photo courtoisie

Hymne des hymnes pour terminer une année en beauté, on compte d’innombrables versions d’Auld Lang Syne. Pourquoi celle-ci ? Pour la voix de Mme Labelle, pour la production minimaliste, pour l’orgue. Bref, pour l’ambiance attendrissante qui s’en dégage et qui fait très « fin de party de sous-sol d’église ».

32- Run D.M.C. — Christmas In Hollis

Photo courtoisie

Non content d’être les auteurs d’une des rares pièces rap de Noël à survivre à l’épreuve du temps, les membres de Run-D.M.C. et le producteur de la pièce, Rick Rubin, sont allés jusqu’à échantillonner d’autres pièces des Fêtes – dont l’excellente Backdoor Santa de Clarence Carter – pour compléter leur proposition. Notons que sa mention dans Die Hard – un film de Noël, justement – a également aidé ce titre à se tailler une place dans l’imaginaire du grand public.

33- Jean-Pierre Ferland — Ça bergers

Photo courtoisie

Imaginez la scène : Ferland qui reprend un chant pastoral de Noël à la sauce country (ou presque) et... c’est vraiment bon ! À quand un album western du monsieur qui n’en finit plus de sortir de sa retraite ?

34- Renée Martel — As-tu vu le père Noël ?

Photo courtoisie

Héritage du volet plus pop de la carrière de la reine du country, As-tu vu le père Noël est un bijou yéyé qui gagne a être connu. D’où son ajout ici !

35- Marie-Ève Janvier et Jean-François­­­ Breau — Danser autour du vert sapin

Photo courtoisie

Quoi qu’on pense du duo, leur adaptation de Danser autour du vert sapin est craquante. La chimie opère tout particulièrement sur cette pièce.

36- La Bottine Souriante — La ziguezon

Photo courtoisie

Évidemment, la musique trad est souvent synonyme des Fêtes au Québec. D’où l’inclusion de ce classique interprété par un groupe emblématique.

37- Tex Lecor — Noël au camp

Si les Fêtes dans les camps de bûcherons sont – essentiellement – chose du passé, le récit du défunt chanteur, animateur et fantaisiste, lui, survit toujours à l’épreuve du temps. À écouter pour voyager dans le temps !

38- Claude Dubois — Cadeau

Photo courtoisie

Difficile de mettre le doigt sur ce « je ne sais quoi » de si tentant. Est-ce l’interprétation un brin télécommandée de Dubois ? La musique à l’eau de rose fin années 1990 ? Le texte un brin quelconque ? Et pourtant ! Cadeau demeure une pièce fameuse du répertoire des Fêtes québécois. Ça en dit long sur le talent du monsieur.

39- B.A.R.F. — Minuit chrétien

Parce que Noël, c’est aussi pour les « metalleux » ! Aussi à noter : B.A.R.F. s’est donné à fond pour cette reprise presque aussi épique que sa référence. En prime, elle se retrouve sur Noël dans la rue, une compilation mythique qui se voulait également une collecte de fonds pour différents organismes caritatifs.

40- Chic Gamine — Noël (au coin de Portage et Main)

Photo courtoisie

En 2014, le projet pop folk winnipegois montréalais proposait un premier maxi de pièces des Fêtes où l’on retrouvait cette composition abordant un incontournable de Noël, qui est pourtant rarement abordé dans nos chansons : ce petit malaise de se retrouver en famille quand ça fait un ‘tit bail qu’on n’a pas vu les siens. Bref, une toune aussi amusante que chaleureuse.

41- Muriel Millard — Noël de chez nous

Photo courtoisie

Bien que méconnue lorsqu’on la compare à plusieurs standards sur cette liste, la pièce de Mme Millard – et ses « r » roulés à outrance – fait diablement sourire. En prime, elle est quand même bien foutue. Vous craquerez !

42- Sally Folk — Sage pour Noël

Photo courtoisie

Bien qu’on puisse reprocher à Sally Folk de singer le fameux Santa Baby d’Eartha Kitt (qui se retrouve également dans ce classement), sa pièce originale demeure charmante. Idéal pour une soirée à deux devant un feu de foyer (ou une diffusion de feu de foyer sur Netflix).

43- Ex aequo : Bing Crosby — Mele Kalikimaka + José Feliciano — Feliz Navidad

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Malgré leurs petits côtés kitsch — sans compter les mentions de palmiers de Mele Kakilimaka qui détonnent —, ces classiques demeurent toujours aussi sympathiques des décennies plus tard.

44- Paul McCartney — Wonderful Christmastime

Photo courtoisie

Sûrement une des pièces à conviction majeure dans le dossier « Paul McCartney n’a pas peur du ridicule », cette chansonnette pop au synthétiseur beaucoup trop fromagé a finalement séduit moult détracteurs au fil des décennies. Saluons également le fait que « Macca » n’a pas opté pour une énième reprise, mais bien une pièce originale.

45- Le Boum Ding Band — Le Père Noël, c’t’un Québécois

Photo courtoisie

Outre le charisme et l’énergie de Stéphane Crête et son Boum Ding Band, difficile de cerner pourquoi cette pièce demeure parmi les indécrottables des meilleures chansons des Fêtes locales. Et pourtant, la revoici. Plaisir contagieux, quoi !

46- Paul et Paul — C’est Noël

Photo courtoisie

Malgré la prémisse humoristique derrière la pièce du trio humoristique, ce pastiche country captive toujours. Impossible de ne pas fredonner « C’est Noëëëëël » sans étirer ses finales de strophes comme le fait Claude Meunier.

47- Bundock — Falalala

Photo courtoisie

Je ne sais pas si c’est le fait que les Fêtes nous rendent généralement plus guilleret, mais malgré tout le kitsch entourant la reprise plus que festive du classique de Noël, Falalala demeure un incontournable du terroir musical des Fêtes au Québec. Disons que c’est la trame sonore pour boire un verre d’eggnog­­­ d’un trait !

48- La Compagnie créole — Bons baisers de Fort-de-France

Photo courtoisie

Une drôle de dichotomie habite la fameuse pièce de Noël de la Compagnie créole. D’un côté, elle est « originale » en témoignant d’un temps des Fêtes à des kilomètres de celui du Québec. De l’autre : c’est tellement quétaine. Tellement, tellement, tellement quétaine ! Bref, on craque ! Impossible de ne pas écouter la pièce sans avoir le sourire aux lèvres !

49- François Pérusse — Pot pourri de Noël

Photo courtoisie

Relique du 2e Album du peuple de l’humoriste, datant de 2002 déjà, Le Pot pourri de Noël a marqué plus d’une génération (surtout la parodie de Fernand Gignac). Difficile de ne pas chanter par-dessus François Pérusse lorsqu’on écoute la pièce pour une énième fois !

50- Otarie — Bébé, y fait frette dehors

Photo courtoisie

Avec sa reprise incroyablement « low-fi » de Baby, It’s Cold Outside, ce duo local réalisait, justement, un double exploit : transformer ce classique aujourd’hui controversé en chanson aussi vulgaire que drôle. À ne pas écouter en présence d’enfants, donc !