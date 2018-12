Les livres de l’année à lire ou à offrir

Photo courtoisie

Un Goncourt accessible à tous qui commence en 1992, dans un bourg de l’est de la France gangréné par le chômage, l’ennui et l’alcool. Cet été-là, Anthony, 14 ans, collectionnera les bêtises pour impressionner Steph, la petite bourge dont il est tombé amoureux. Et au cours des étés 1994, 1996 et 1998, on comprendra peu à peu quel genre de vie l’attend. Un bouquin au style vif et imagé qui a réussi à nous toucher en plein cœur. (K.V)