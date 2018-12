Les émotions brutes de LP

Il y a deux ans, la carrière de LP prenait un tournant majeur avec l’album Lost on You. Habituée à la scène indépendante, la chanteuse américaine s’est retrouvée sur les palmarès du monde entier grâce à la chanson-titre, utilisée dans la série Orange Is the New Black. Maintenant qu’elle revient avec le tout nouvel opus Heart to Mouth, elle sait que les attentes sont élevées. Mais elle a choisi d’en faire fi.

Pour certains artistes, le réflexe normal aurait été de tenter de recréer le plus fidèlement possible la même formule éprouvée. Mais pas pour LP. Du moins, pas aujourd’hui. L’idée ne lui a même pas traversé l’esprit cette fois-ci.

« C’est peut-être ce que j’aurais essayé­­­ de faire à une autre époque, mais plus maintenant. La vie m’a appris que c’était la pire chose à faire. Je vois ça en quelque sorte comme une rupture amoureuse. Il ne faut pas essayer de fréquenter une autre personne identique à la première dans l’espoir que tout sera pareil. Ça ne fonctionne jamais de toute façon », confie la chanteuse au bout du fil.

« Quand j’ai sorti Lost on You il y a deux ans, j’étais surtout connue pour ma chanson Into the Wild. Et je me suis demandé si je devais demeurer collée à ce son, pour mon album suivant, et aussi pour le reste de ma carrière. Mais je n’étais pas capable de le faire. Je voulais toujours aller ailleurs, explorer d’autres avenues. Alors, c’est ce que j’ai l’intention de continuer à faire », ajoute-t-elle.

Du pop à l’opéra

Elle rapplique donc aujourd’hui avec Heart to Mouth, un nouvel album « plus éclectique » que ses précédents, débarqué dans les bacs la semaine dernière. En plus des sonorités usuelles pop, rock et alternatives, elle met également de l’avant son bagage d’opéra, cumulé au cours de ses études de chant lyrique au Carnegie Hall de New York.

« J’ai toujours essayé d’en garder des éléments dans mes projets, mais je l’ai fait avec beaucoup de parci­monie dans le passé, alors c’était beaucoup plus subtil, plus discret. Cette fois-ci, j’ai choisi d’intégrer ma voix d’opéra aux harmonies musicales, chose avec laquelle j’avais toujours maintenu une certaine distance », révèle-t-elle.

Et c’est d’ailleurs un élément que les fans – et l’industrie – ont tôt fait de remarquer, lui valant des critiques très majoritairement positive pour ce Heart to Mouth. Mais ce ne sont pas que les prouesses vocales de la chanteuse qui ont fait jaser. Le titre de l’album (qui signifie du cœur à la bouche en français) a tout autant alimenté les discussions.

« Les gens essaient d’y trouver un grand mystère, à un point tel que ça me fait rire. C’est un titre tellement simple qui m’est venu naturellement. J’ai toujours l’impression que mes meilleures chansons sont celles qui vont directement du cœur à la bouche, donc du sentiment à la parole, sans prendre de détour par le cerveau. Ce sont des émotions brutes, non filtrées. Et je trouvais que ça cadrait particulièrement bien avec cet album », explique LP.

Au Québec en février

Les fans québécois de LP n’auront pas à attendre très longtemps pour découvrir ces nouvelles pièces sur scène. La chanteuse entamera le mois prochain une tournée de spectacles qui la mènera à Montréal et à Québec en février.

Et ils seront heureux d’apprendre que leur idole a bien l’intention de leur en mettre plein les oreilles, certes, mais également plein la vue.

« Je veux aller plus loin, visuellement, pour créer différentes ambiances et atmosphères. Et j’aime toujours le feeling de jouer de nouvelles chansons sur scène. C’est très grisant », conclut-elle.

L’album Heart to Mouth est en vente maintenant. La chanteuse LP sera en spectacle au MTELUS de Montréal les 11 et 14 février, et à l’Impérial Bell de Québec le 12 février.