Mikaël Kingsbury triomphe malgré une gastro

Le Québécois Mikaël Kingsbury est dans une classe à part : même avec des symptômes de gastro-entérite, il parvient à gagner.

C’est l’exploit peu commun qu’il a réalisé, samedi, à l’épreuve des bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique, à Thaiwoo, en Chine.

«Ç’a été une journée un petit peu plus difficile pour moi, a convenu Kingsbury, après sa victoire à cette deuxième étape de la saison. J’ai été très malade hier (vendredi). Je pense que j’ai attrapé une petite gastro. J’ai perdu six livres au courant de la nuit. J’ai vomi et je ne me sentais pas très bien. Je me suis levé ce matin avec juste assez d’énergie pour venir skier et passer à travers la journée.»

Avec un pointage de 90,31 en super finale, le champion olympique des Jeux de Pyeongchang a devancé le Japonais Ikuma Horishima (87,68) et le Kazakh Dmitriy Reiherd (86,92). Le Français Benjamin Cavet (86,15) a tout juste été exclu du podium.

«J’ai fait quelques erreurs lors de la première finale et je n’étais pas nécessairement content, mais j’ai appris de celles-ci et j’ai pu rassembler toute l’énergie qui restait dans mon corps pour faire ma meilleure descente en super finale, a analysé l’athlète de 26 ans, qui avait par ailleurs dominé les qualifications. C’est ma cinquième victoire en cinq départs ici! C’est vraiment incroyable! Cette piste me va bien et mes adversaires me poussent à me surpasser.»

Une 51e victoire

Kingsbury compte maintenant un record de 51 victoires en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, lui qui avait obtenu son 50e triomphe, la semaine dernière, en Finlande.

Depuis, le skieur originaire de Deux-Montagnes a aussi été sacré l’athlète canadien de l’année, remportant le trophée Lou-Marsh devant le célèbre joueur des Oilers d’Edmonton Connor McDavid.

Kingsbury devait maintenant se reposer un peu avant de prendre part à l’épreuve de bosses en parallèle, dimanche, toujours à Thaiwoo. Il poursuivra ainsi sa quête pour l’obtention d’un huitième Globe de cristal consécutif au classement cumulatif du circuit de la Coupe du monde.

«Le travail n’est pas encore terminé ici», a indiqué Kingsbury.

Dans l’épreuve de samedi, le Britanno-Colombien Brenden Kelly a pour sa part pris le 10e rang tandis que Gabriel Dufresne, de Repentigny, a terminé 18e.

Chloé Dufour-Lapointe cinquième

Chez les femmes, le meilleur résultat du pays a été obtenu par la Québécoise Chloé Dufour-Lapointe (72,79 points), cinquième de la super finale remportée par l’Américaine Jaelin Kauf (83,08 points).

L’Australienne Jakara Anthony (82,42) et la Française Perrine Laffont (81,23) ont terminé respectivement deuxième et troisième. Justine Dufour-Lapointe n’a pas fini sa descente lors des qualifications.

Avec la collaboration de Sportcom