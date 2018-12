Noël Vintage à Portsmouth

À un peu moins de 5 h de Montréal, la jolie petite ville de Portsmouth s’offre chaque hiver un Noël vintage. Y passer un week-end, c’est comme entrer dans ces petits films de Noël que l’on aime regarder, enroulé dans une doudou bien chaude.

Photo courtoisie

Portsmouth, c’est une charmante petite ville d’un peu plus de 20 000 habi­tants dotée d’un riche patrimoine historique. Afin de préserver des témoins de la prospérité apportée, au 18e et 19e siècle, par le commerce maritime et la construction navale, quelque 32 maisons de style colonial, géorgien et fédéral de l’ancien et plus vieux quartier Strawberry Banke (nom donné par les premiers immigrants, en raison des fraises qui poussaient sur les berges de la rivière Piscataqua) ont été préservées.

Photo courtoisie

Pendant la période de Noël, cet endroit est particulièrement animé. Une patinoire y est installée et les petites familles se dispersent autour et dans les maisons, transformées en ateliers et décorées, où des acteurs costumés font revivre le mode de vie de 1695 à 1950.

Photo courtoisie

Centre-ville animé

Mais Portsmouth, c’est aussi un centre-ville animé, de charmantes petites­­­ boutiques et un grand nombre de restaurants dans lesquels les fruits de mer abondent.

À ne pas manquer

28e Concours annuel de maisons en pain d’épice. Tournant le dos au grand sapin, on descend la rue Congress bordée de charmantes boutiques pour se rendre au Discover­­­ Portsmouth, où des artistes­­­, des familles et des enfants ont confectionné 93 incroyables maisons en pain d’épices. Certaines sont à tomber par terre avec tous leurs détails. Fascinant ! Jusqu’au 22 décembre. portsmouthhistory.org

Strawberry Banke Museum. En soirée, le rond de glace est illuminé (on peut louer des patins) et la visite des maisons se fait en suivant un circuit illuminé de chandelles. L’ambiance est féerique. Arrêt obligatoire à la Maison Goodwin (1762) avec ses décorations victoriennes. On y offre également des tours de carriole. Tous les week-ends jusqu’au 22 décembre. strawberybanke.org

The Music Hall Historic Theater présente Elf the Musical On Stage. Bien que le spectacle se termine le 16 décembre, il faut espérer qu’il y aura prolongation tellement c’est charmant. C’est de plus l’occasion d’admirer cette salle somptueuse, véritable trésor du passé (1877). themusichall.org

Où manger ?

Popovers on the Square, pour un chocolat chaud, une pâtisserie ou pour découvrir les popovers, sorte d’immenses muffins soufflés que l’on déguste avec du beurre au sirop d’érable ou fourré d’un œuf avec fromage. popoversonthesquare.com

Row 34, un élégant restaurant où l’on s’empiffre d’huîtres et de fruits de mer frais. row34nh.com

Atlantic Grill. En s’éloignant légèrement­­­ de Portsmouth, à Rye (20 min), pour déguster le meilleur seafood chowder jamais goûté. theatlanticgrill.com

Où dormir ?

Hampton Inn Portsmouth Central. Magnifiquement situé si l’on conduit, mais pourquoi le faire puisqu’un service de navette est offert ? De plus, on y trouve une piscine, les petits déjeuners sont compris et les chambres sont confortables et accueillantes, le tout à un prix plus que raisonnable. hamptoninn3.hilton.com