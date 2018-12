Non, le Québec n’est pas l’enfant gâté

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’énoncé

Le gouvernement fédéral a dévoilé cette semaine les montants qu’il versera aux provinces en péréquation pour 2019-2020. Le Québec recevra la grosse part du gâteau, soit les 2/3 des 19,8 milliards $ prévus par Ottawa. Mais profite-t-il pour autant de la situation plus que les autres ?

Les faits

Pas vraiment. S’il est vrai que le Québec fait partie des cinq provinces qui reçoivent de la péréquation, il est cependant celui qui reçoit le plus petit montant par habitant du groupe, soit 1549 $. L’Île-du-Prince-Édouard touche, à titre d’exemple, 2694 $ par habitant.

Les montants de péréquation sont calculés en fonction de la richesse de chacune des provinces et de leur population. Le but est de permettre aux provinces situées sous la moyenne d’offrir un niveau de services comparable aux autres sans pour autant devoir taxer davantage leurs citoyens. C’est donc uniquement parce que le Québec est plus populeux que le Manitoba et les provinces maritimes qu’il reçoit globalement un plus gros chèque.

Péréquation par habitant (en dollars)