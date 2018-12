Pour l'amour de Montréal et du baseball

Quand on entre dans les grands bureaux de Claridge, l’entreprise de Stephen Bronfman, on est frappé par le nombre et la qualité des œuvres d’art qui font vivre les murs.

En bas, à gauche, un personnage à chapeau fume tranquillement sa pipe courbée en admirant les prouesses de ses joueurs. La pipe est évidemment une Dunhill, la marque prestigieuse favorite de son propriétaire et l’homme, c’est Charles Bronfman. Le père de Stephen et le premier propriétaire des Amours.

Sur l’insistance du photographe, Stephen et Mitch Garber, son ami et associé dans l’aventure des Expos, posent devant l’œuvre d’art.

Mais avec une réserve, il va falloir demander à l’artiste la permission de publier une photo de la sculpture.

Bienvenue dans le monde des autres...

UNE ENFANCE NOURRIE DE BASEBALL

On le sait, Stephen Bronfman est le leader du groupe qui œuvre depuis quelques années à ramener le baseball majeur à Montréal et au Québec.

C’est vrai pour Bronfman, c’est vrai pour Mitch Garber et c’est tout aussi vrai pour les autres partenaires, Stéphan Crétier, Alain Bouchard et Éric Boyko, ce n’est pas la recherche de profits mirobolants qui est à la base de la démarche.

Bien sûr, ce sont des hommes d’affaires et l’idée d’un profit honnête vient avec l’investissement. Mais c’est la passion et un amour absolu pour le baseball et pour Montréal qui sont le ressort de tout ce qui se passe.

C’est encore plus vrai pour Stephen Bronfman : « J’ai grandi avec le baseball, c’est dans mon ADN. Complètement. J’avais six ans et je me rappelle donc de Rusty Staub, de Bob Bailey et de tous les autres qui venaient à la maison pour visiter mon père. Mack Jones appelait mon père “Money” », raconte Stephen en souriant lors d’une entrevue réalisée à la mi-octobre.

C’est toute une enfance et une adolescence qui ont été vécues dans le baseball. Ces souvenirs sont ancrés profondément et ne demandent qu’à surgir au fil de la conversation.

Par exemple, quand il jouait avec Alain Choquette au baseball à

Ste-Adèle : « Mon idole était Willie Stargell des Pirates de Pittsburgh. Pops était imposant et jouait pour l’adversaire des Expos, mais je l’aimais. Pour dire à quel point mon père avait l’esprit des Expos, j’étais arrivé à la maison avec un chandail affichant le no 8, le numéro de Stargell. Mon père m’a lancé, tout sérieux : “Je ne savais pas que tu étais un si grand partisan de Boots Day !” » Il rit... en se rappelant que Boots Day ne fut pas le plus célèbre no 8 de l’histoire des Expos. Gary Carter n’était pas encore arrivé.

QUATRE ANS SUR LA PASSERELLE

Mitch Garber, c’est une autre histoire. Aujourd’hui, il est président du groupe Ceasar’s et président du conseil d’administration du Cirque du Soleil. Entre autres business tant en Israël, qu’aux États-Unis et au Canada.

C’est aussi une vedette populaire puisqu’il a été un des Dragons de la série d’émissions à Radio-Canada. Et on ne compte plus ses engagements sociaux au Québec et à Montréal.

Pour des raisons familiales, il ne connaîtra pas une enfance aussi dorée que son ami Bronfman. Mais il aura la chance de découvrir et de vivre sa passion pour le baseball grâce à son parrain Cookie Lazarus, célèbre avocat et agent de joueurs de hockey et de baseball. Cookie a toujours aimé la vie et continue

de « travailler » dans l’univers des casinos même s’il approche des 80 ans. De toute façon, Cookie Lazarus n’a jamais fait son âge : « C’est Cookie qui m’a permis de connaître des joueurs de baseball comme Ken Singleton, Mike Jorgensen et Tim Foli. Et puis, j’ai eu le bonheur immense d’avoir mon émission de radio avec Mitch Melnyk de 1991 à 1994. Juste de me retrouver avec ma carte de galerie de presse à côté de Serge Touchette a été un privilège. Toutes ces années passées au stade, je me pinçais pour être sûr que je ne rêvais pas », reprend Garber, le visage éclairé par un large sourire. Mais surtout, il partage avec Stephen Bronfman un amour viscéral pour Montréal.

PARLER DE NOS SUCCÈS

Écouter parler Bronfman et Garber, surtout quand Pierre Boivin ajoute son grain de sel, est un formidable tonique avant de retourner se perdre dans la circulation bouchonnée du centre-ville. Il est évident que de voir la ville du haut d’un édifice aide à mieux saisir l’ensemble de la réalité : « Montréal vit une formidable croissance dans tous les domaines. L’économie est florissante, il y a des entreprises qui vont bien, des tours à bureaux qui poussent en grand nombre dans la ville, toutes ces entreprises, toutes ces tours, ça veut dire des emplois ; en plus, on est en train de reconstruire toutes les infrastructures, Montréal est une grande ville que le baseball majeur ne peut ignorer. On dirait qu’il y a une gêne à Montréal de parler de nos succès », de dire Bronfman avec passion. Mitch Garber soutient le même discours.

Ils ont raison sur ce point. Les hommes d’affaires ne cessent de souligner à quel point Montréal est une ville en croissance économique forte. Et une ville passionnante pour la vie culturelle. Pourtant, les gens et les médias ne semblent pas suivre la parade, ne partagent pas cet enthousiasme.

C’est Mitch Garber qui répond à l’objection : « Il ne faut pas en vouloir aux citoyens. Nous sommes des privilégiés, il faut bien le reconnaître. Nous pouvons nous libérer en tout temps parce que nous pouvons avoir de l’aide. Des nannies pour les enfants, des secrétaires, nous pouvons découvrir facilement la vie culturelle, la vie sportive, les œuvres caritatives, la vie mondaine. Mais le travailleur qui est déjà parti au travail à

7 heures le matin et qui ne rentrera pas avant le début de la soirée, comment voulez-vous qu’il ait une vue d’ensemble ? Il ne voit pas que les infrastructures seront retapées en 2020-21, il voit qu’il est coincé aujourd’hui dans le trafic », dit-il.

Tant MM. Bronfman que Garber parlent d’une équipe d’étoiles de gens d’affaires à Montréal : « Nous avons une équipe d’étoiles que même Toronto ne peut égaler », soutient M. Bronfman.

Mais on dirait que cette équipe d’étoiles ne franchit pas le mur des médias. Pierre Boivin a une explication : « Stephen et Mitch sont d’une nouvelle génération. Moi, je suis un peu plus âgé. Je crois que cette pudeur devant le succès est une conséquence de notre éducation. Nous avons connu la Révolution tranquille, mais on a quand même de la misère à célébrer le succès », dit-il.

FERNANDO ET SCHMIDT

C’est dans un sens de partage que Stephen Bronfman parle de l’aventure des nouveaux Expos : « C’est quoi l’indice du bonheur ? Une ville, c’est plein de choses. Mais c’est de la musique, c’est de la culture et c’est aussi du sport. Il faut qu’on puisse offrir si on veut recevoir gens et investissements. On croit dans notre ville et toutes les études très coûteuses que nous avons commandées à des firmes indépendantes et crédibles confirment nos impressions personnelles. On n’a pas idée. Le baseball majeur dans une ville, c’est aussi un buzz. On a une vie à vivre et on peut aussi avoir du fun. On se rappelle l’excitation en ville quand Mike Schmidt ou Fernando Valenzuela arrivaient pour une série contre les Expos.

Nous progressons constamment. La mairesse Valérie Plante s’intéresse à notre projet. Nous l’avons informée », ajoute Bronfman. « Et j’ai déjà parlé avec François Legault. C’est un bon homme d’affaires, il réalise ce que le retour du baseball peut donner à la communauté », ajoute Mitch Garber.

(NDLR: M. Bronfman a aussi échangé avec le premier ministre Legault, jeudi, afin de sonder l’intérêt du gouvernement envers le projet du retour du baseball à Montréal.)

« Nous avons le financement, nous allons présenter un projet de stade respectueux des fonds publics, nos relations avec le bureau du commissaire Manfred sont excellentes. On avance à chaque jour. Parfois, je me permets de rêver un peu. Je visualise quand nous allons procéder au premier lancer protocolaire pour notre équipe. J’en ai des frissons juste à y penser. Montréal est une belle et bonne ville. C’est bon de vivre ici. Montréal est trop importante pour que le baseball majeur passe à côté », raconte Stephen Bronfman.

L’AVENTURE SE POURSUIT

Il y a encore des réponses à obtenir des propriétaires des équipes de la MLB. Expansion ou déménagement ? À quel prix ? Du travail à accomplir auprès des gouvernements. Sans doute des amateurs incrédules à convaincre.

Certains doutent de la faisabilité du projet. Et il y a Michael Fortier qui planche sur la venue de la NBA à Montréal.

Mais pour l’instant, Stephen Bronfman et ses associés ont de l’avance. Ils sont dans le réel et le concret.

Une chose est assurée. Stephen Bronfman et Mitch Garber peuvent aller parler directement au monde. Il ne s’est pas prononcé une phrase tout en anglais pendant tout le lunch...