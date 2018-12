Séries web: grandes histoires en format court

Il se produit de plus en plus de séries pour le web. Je ne parle pas ici des séries pour les plateformes d’écoute en continu. Je parle de celles, faites à partir d’une bonne histoire, de beaucoup de volonté et d’un système D bien développé. Parce que l’argent qui est alloué aux séries web demeure symbolique. Preuve que leurs créateurs font des miracles. On voit encore le web comme un laboratoire. Un terrain pour rencontrer des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs moins connus. Mais en jetant un œil à ces courts formats, on découvre un concentré de talents.

Dominos

Photo courtoisie, TV5 Cette série en cinq épisodes sur fond de deuil et de survie a reçu le prix de la meilleure série digitale lors du festival Canneseries ce printemps. Écrite et réalisée par Zoé Pelchat, cette série sensible s’ouvre sur Adib et Toto, deux frères du Sud-Ouest montréalais dont la mère vient de mourir. Chaque épisode dresse des liens entre cinq personnages en quête d’eux-mêmes. Toto, l’aîné, qui doit se prendre en main pour être un exemple pour son frère. Adib qui se retrouve sans repères. Fred, leur ami et mauvais garçon. Le jeune père enfile les joints pour s’évader sans effort de son quotidien. Nanou rencontrée au hasard en quête d’affection réelle et Corinne, musicienne moyenne encore attachée à son ex, Toto. De jeunes adultes issus d’un milieu moins nanti, en perte de sens, qui se croisent à un moment de leur vie.

L’arène

Photo courtoisie ,Télé-Québec Si Rocky était une femme et savait slammer, c’est comme Frédérique qu’il mènerait ses combats. Fred est une jeune mère qui tente de joindre les deux bouts comme couturière dans un atelier et a encore plein de choses à explorer. Son ex est rappeur et un éternel ado. Un soir de party, il dépasse les bornes en l’humiliant dans une vidéo qui fait le tour de ses connaissances sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour qu’elle décide de lui livrer une bataille de mots (battle) avec l’aide d’un ami. Un exercice qui lui permet de s’ouvrir malgré les doutes, d’acquérir de la confiance. Fred, c’est Marjorie Armstrong, qui en est aussi l’instigatrice et l’auteure. Notons que cette série a remporté le prix de la Meilleure fiction web au Festival de la fiction TV de La Rochelle plus tôt cette année, en plus de faire partie des sélections officielles du Geneva International Film Festival, de Are You Series ? en Belgique, du Marseille Web Fest et de Canneseries.

Les éphémères

Photo courtoisie, Radio-Canada Dans cette charmante comédie, Pascal Barriault déploie ses talents d’auteur, mais aussi de comédien, en incarnant Thomas, un architecte célibataire nouvellement inscrit sur Tinder. Il veut se caser et recherche une relation sérieuse et équilibrée. Mais un premier rendez-vous est souvent source de malaises. Chaque épisode mène à une rencontre rocambolesque. Je ne sais pas qui est la plus délirante ou la plus cinglée : l’infirmière avec les hormones dans le tapis qui prend ses rendez-vous amoureux pendant ses pauses à l’hôpital ? Celle qui envoie sa meilleure amie pour « tester la marchandise » et poser les vraies questions ? Ou la pompette qui les a inscrits à une téléréalité ? Une série truffée de belles surprises et d’inconfort avec une distribution rafraichissante.

► Sur ICI Tou.tv Extra https://ici.tou.tv/les-ephemeres

Sylvain le Magnifique

Photo courtoisie, Téle-Québec Sylvain est un illusionniste qui cache de réels pouvoirs magiques. Le hic c’est qu’il ne file pas trop et se remet en question. Sa vie sentimentale a foutu le camp et... la magie est-elle encore à la mode ? Même son agent se le demande. Parallèlement, son rival, Barloute l’Étonnant, semble vouloir refaire surface et un animateur jet-set les invite au même party. Cette comédie met en vedette une distribution 5 étoiles qui jongle avec l’absurde et le mystère. Emmanuel Schwartz est Sylvain et il fait bon de retrouver Daniel Lemire dans la peau de Barloute. Christiane Bégin, Éric Bernier, Léa Labrèche-D’or, Julien Corriveau et Julien Lacroix complètent la distribution. Récompensée au Festival de webséries de Calais, Sylvain le Magnifique a aussi été présentée au NYCWec Fest, au Bilbao Seriesland et au WebFest Berlin.

Georges est mort

Photo courtoisie ,Télé-Québec Le réalisateur Charles Grenier et la scénariste Sarah Pellerin sont les instigateurs de cette série drôle et mélancolique produite par Urbania abordant le deuil de façon inusitée. Georges était le meilleur ami d’Étienne avec lequel il entretenait une véritable bromance. Mais Georges est mort et ce deuil se fait difficilement. Étienne se sent seul au monde. Son patron à la boutique de sports où il travaille lui propose des vacances. Il traîne alors avec une collègue et une amie colorée qui veulent changer sa vie en lui trouvant un nouvel ami. On y amène quelques clichés de l’homme blanc hétérosexuel tout en empruntant des tournures inattendues. Plusieurs acteurs connus se sont prêtés au jeu, dont Sarah-Jeanne Labrosse, Jean-Carl Boucher ou Marc Beaupré. Une deuxième saison serait en cours d’écriture.

Salade de fruits

Photo tirée de Facebook Lors des derniers Gémeaux, j’ai eu l’occasion de regarder cette série complètement loufoque qui figurait parmi les nommés. Salade de fruits est un talkshow absurde où la toujours élégante Valérie Chevalier est déguisée en... banane. À chaque épisode elle pose ses questions essentielles à des artistes pleins d’autodérision qui font preuve d’un bon sens de la répartie. Ainsi, Jean-Philippe Wauthier se retrouve déguisé en pomme à se demander s’il préfèrerait être mangé en compote ou en croustade. Ça dépend par qui répondra-t-il. Et Maxim Roy, magnifique ananas, nous offre un fou rire contagieux en cherchant avec quoi elle voudrait mourir plein la bouche. Du vrai bonbon. C’est tout court (chaque épisode dure moins de 2 minutes). Brigitte Lafleur, Jay Du Temple, Ludovick Bourgeois, Julien Lacroix, Marie-Soleil Dion figurent parmi les invités fruités. À déguster sur la page Facebook de Valérie ou celle des productions Ben oui.

