Un almanach pour le XXIe siècle

Yuval Noah Harari a écrit précédemment deux ouvrages à caractère encyclopédique. Avec ses 21 leçons pour le XXIe siècle, il poursuit son inventaire des principaux problèmes qui affectent l’humanité afin de pouvoir effectuer les meilleurs choix. Ce catalogue est ventilé en vingt et un chapitres ou thèmes qu’on peut lire dans le désordre, selon nos préoccupations du moment.

Prenons celui de l’immigration, sujet de discussions animées depuis des années au Québec, petit pays qui ne contrôle pas totalement les portes d’entrée ou de sortie. L’auteur expose différentes options : accepter l’immigration, non seulement pour les réfugiés des zones de guerre, mais aussi pour les migrants économiques, ou carrément leur refuser l’entrée. Si nous décidons d’ouvrir nos portes, il convient d’imposer certaines conditions. « Les immigrés doivent embrasser au moins les normes et valeurs centrales du pays d’accueil, même si cela les oblige à abandonner certaines de leurs normes et valeurs traditionnelles. » Ils deviendront ainsi rapidement des membres à part entière de la société d’accueil.

Mais la question est loin d’être aussi simple. A-t-on le droit, par exemple, de trier les immigrants, selon certains critères, comme la langue, les compétences professionnelles, la provenance, la religion et le casier judiciaire ? Ou n’est-ce pas plutôt un devoir moral de les accepter tous, peu importe nos critères de préférences ?

Les sociétés occidentales sont tolérantes et nous rejetons tout ce qui peut apparaître comme discriminatoire, comme la misogynie, l’antisémitisme ou l’homophobie, par exemple. Or, nos valeurs ne sont pas les mêmes que celles qui prévalent dans les pays musulmans, où la femme est réputée ne pas avoir les mêmes droits que les hommes, où l’homosexualité est bien souvent considérée comme une tare, voire un crime. Que faire alors ? Il ne s’agit pas de souhaiter que les immigrants s’intègrent à tel point qu’ils devront aimer notre poutine, mais bien qu’ils en viennent à adopter nos valeurs fondamentales. Si nous leur accordons une égalité totale, si nous les traitons comme « citoyens de première classe », nous sommes en droit d’exiger, donc, « une assimilation totale », surtout en ce qui concerne l’égalité des droits et des sexes.

Pas simple

Mais cela n’est pas aussi simple, car nous savons tous qu’il existe des poches de résistance, du racisme chez certains individus qui trouvent que la société en fait trop, que l’intégration coûte trop cher. D’autres trouvent qu’on n’en fait pas assez pour intégrer les immigrants, que les budgets pour la francisation, par exemple, ont diminué considérablement et qu’on récolte ce qu’on a semé ou négligé de semer. Mais ce n’est pas en traitant, comme l’a fait le président Trump, certains pays (Haïti, le Salvador et certaines parties de l’Afrique) de « pays de merde », qu’on va pouvoir améliorer les relations entre autochtones et immigrants.

Dans la partie Désespoir et espoir, l’auteur aborde la question du terrorisme et des guerres. Pour l’instant, rien n’indique que l’humanité se dirige vers une autre grande guerre entre les puissances de l’heure : Russie, États-Unis, Union européenne et Chine. « La stratégie la plus payante est de rester neutre en laissant les autres combattre à sa place », semble-t-on se dire. L’auteur affirme que le poids de la Russie actuelle ne compte guère, ni en termes de population ni en termes d’économie, face à l’Union européenne et aux États-Unis (rien sur la Chine, pourtant la deuxième économie mondiale !). Mais le remède final à toute velléité de conquête via une guerre, c’est une bonne dose d’humilité, conclut l’auteur. Aucune nation, aucune culture ne peut affirmer être supérieure à une autre.

Bref, ce livre n’apporte pas de réponses à nos questions existentielles, mais il a le mérite de les exposer clairement.