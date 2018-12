Artturi Lehkonen se mordait les lèvres dans le vestiaire après la rencontre. Il avait beau repasser les images dans sa tête, il ne comprenait pas la décision de T.J. Luxmore.

« J’essayais d’effectuer un tir, la rondelle était quelque peu derrière moi, je me suis enfargé dans son bâton et l’arbitre a stipulé que j’avais plongé... J’étais vraiment en colère. À ce moment, le pointage était 2 à 2. Au point où on en était dans la rencontre, c’était une très mauvaise décision. »

– Artturi Lehkonen, qui ne s’est pas gêné pour dire sa façon de penser à l’officiel

Il n’y a pas que Lehkonen qui se grattait la tête. Sur le banc des joueurs, ses coéquipiers se posaient également des questions.

« C’est simple. Ce n’était pas la bonne décision. Lehky (Lehkonen) a fait un beau jeu. »

– Jonathan Drouin

Tout le monde a retenu son souffle en voyant Carey Price se tordre de douleur lorsqu’embêté par le bâton de Brady Tkachuk sur le premier but des Sénateurs.

« J’étais un peu inquiet sur le moment. Je sais ce que c’est de se faire blesser sur un jeu similaire à celui qui nous a déjà causé une blessure. Ça fait peur. »

– Brendan Gallagher

Gallagher ne s’est pas gêné pour rendre visite à Brady Tkachuk à quelques occasions. Les deux attaquants se sont servi de bons coups d’épaules.

« Je n’étais pas nécessairement fâché contre lui. Il fait ce qu’il a à faire. Il joue dur, alors ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que le [premier ] but aurait dû être accordé ? Je ne le sais pas. En fait, pour être honnête, on ne le sait plus trop. »

– Brendan Gallagher