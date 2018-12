12 trésors cachés à écouter

Le temps des Fêtes en est un de traditions. N’empêche, il est toujours bon de renouveler sa collection d’albums de Noël. En panne d’inspiration ? Voici 12 coups de cœur qui pourraient être passés sous votre radar au fil des dernières années.

Guylaine Tanguay - Pour un Noël country

Photo courtoisie

Bien avant de devenir la reine du country québécois, Guylaine Tanguay roulait déjà sa bosse à travers la province. En 2006, la chanteuse a lancé Pour un Noël country, un premier disque de chansons du temps des Fêtes, où elle revisitait Sainte Nuit, Noël blanc et autre Minuit, chrétiens, servies, bien sûr, à la sauce country. La pièce de résistance de l’opus ? Une relecture du classique Les enfants oubliés, frissonnant et poignant. Même si l’album n’est pas vendu chez les disquaires, la version numérique est disponible sur toutes les plateformes.

Steps – Light Up the World

Photo courtoisie

Mégastar dans son Angleterre natale, le quintette Steps n’est jamais parvenu à étendre sa popularité en Amérique du Nord. Quoi qu’il en soit, la formation offre depuis 20 ans des airs pop absolument irrésistibles et ultra vitaminés qui lui ont valu de nombreuses – et fréquentes – comparaisons au groupe culte ABBA. Les membres du groupe ont fait honneur à leur réputation en insufflant une bonne dose de bonne humeur et d’énergie aux classiques It May Be Winter Outside ou encore Christmas (Baby Please Come Home), réunis sur l’album Light Up the World.

Kylie Minogue – Kylie Christmas

Photo courtoisie

L’icône de la pop australienne a elle aussi succombé à la magie des Fêtes en lançant, en 2015, son tout premier album de Noël. Et elle a su bien s’entourer pour l’occasion. En plus de duos avec Iggy Pop, Frank Sinatra et James Corden, Kylie Minogue a retenu les services de Chris Martin (le leader de Coldplay) pour écrire et assurer les chœurs d’Every Day’s Like Christmas. Bref, le choix évident pour un Noël pimpant.

Idina Menzel – Holiday Wishes

Photo courtoisie

Eh non, la carrière d’Idina Menzel ne se limite pas au film d’animation Frozen. L’interprète de Let It Go, qui est aussi l’une des plus grandes stars de Broadway, compte une poignée d’albums à son actif, dont Holiday Wishes, lancé il y a quelques années. Bien qu’il soit plutôt conventionnel du côté de choix des chansons, ce disque se démarque du lot à grands coups de prouesses vocales impressionnantes. Pas convaincu ? Une simple écoute du titre What Are You Doing New Year’s Eve devrait suffire.

Marc Martel – Christmastime Is Here

Photo courtoisie

Surtout connu pour ses hommages à Queen (on l’entend d’ailleurs dans le film américaine Bohemian Rhapsody), Marc Martel délaisse le répertoire de Freddie Mercury le temps d’un mini-album de Noël. Sur Christmastime Is Here, le Montréalais d’origine prête sa voix à une poignée de classiques, dont l’indéfectible All I Want For Christmas Is You, emprunté à Mariah Carey. Et si vous en voulez encore plus, le chanteur a aussi lancé The First Noel EP et The Silent Night EP.

Maryse Letarte – La Parade

Photo courtoisie

En 2015, la Québécoise Maryse Letarte rappliquait avec La Parade, un deuxième album de chansons originales de Noël. Bien qu’elle n’ait pas connu le même rayonnement que Des pas dans la neige, son prédécesseur salué jusqu’en Europe et en Asie, cette offrande vaut franchement le détour. Un incontournable à glisser sous le sapin – ou dans le lecteur – pour un temps des Fêtes douillet et envoûtant.

Leona Lewis – Christmas, With Love

Photo courtoisie

Pas facile de proposer une chanson de Noël originale qui traverse les années avec grâce. Leona Lewis y est parvenue avec One More Sleep, un irrésistible bonbon pop aux accents rétro qu’on retrouve affectueusement à chaque temps des Fêtes depuis sa sortie en 2013. L’album sur lequel il figure, Christmas, with Love, propose l’équilibre parfait entre le classique et le contemporain, avec des ballades solennelles telles que O Holy Night et Ave Maria, mais aussi des relectures enjouées comme I Wish It Could Be Christmas Every Day et Winter Wonderland.

Sam Bailey – The Power of Love (The Gift Edition)

Photo courtoisie

Le premier album de la Britannique Sam Bailey n’en était initialement pas un de Noël. Mais la chanteuse a concocté une édition spéciale bonifiée de classiques des Fêtes, et ces ajouts valent franchement le détour. On apprécie particulièrement sa reprise de Please Come Home for Christmas teintée d’un soul nostalgique. Une bonne excuse pour découvrir le talent de celle qui s’est fait connaître en remportant l’édition 2013 de l’émission X Factor, en Angleterre.

Rosie O’Donnell – A Rosie Christmas

Photo courtoisie

On la connaît notamment pour ses rôles dans Une ligue en jupons ou encore Les Pierrafeu, mais Rosie O’Donnell a poussé la note à quelques reprises dans sa carrière. Forte de son succès dans la comédie musicale Grease, sur Broadway, elle a lancé l’album de duos A rosie Christmas, en 1999. Et pas avec n’importe qui : Céline Dion a accepté d’y revisiter son The Magic of Christmas Day (God Bless Us Everyone) avec l’actrice. Des stars comme Elton John, Cher, Billy Joel et Gloria Estefan se sont également prêtées au jeu.

Dan Foley – Dan Foley fredonne Noël

Photo courtoisie

Si vous cherchez réellement à sortir (très, très loin) des sentiers battus avec quelque chose de (très, très) différent, on vous invite à vous tourner vers Dan Foley. Comme le titre l’indique, l’instigateur du projet a choisi de ne pas chanter, mais plutôt de fredonner ses airs de Noël préférés. De Mon beau sapin à Vive le vent, en passant par Sainte Nuit, Petit Papa Noël et autre Promenade en traîneau, les classiques passent ici au tordeur pour en ressortir dans leur plus simple expression. Enfin, un album à classer dans les curiosités... ou encore pour surprendre vos invités. Réactions assurées, et fous rires garantis.

Sufjan Stevens – Songs for Christmas

Photo courtoisie

Au tournant du nouveau millénaire, Sufjan Stevens avait l’habitude d’enregistrer des EP de Noël pour sa famille et ses amis. Mais depuis quelques années, les fans peuvent se procurer ces cinq mini-albums, réunis dans le coffret Songs for Christmas. En tout, le chanteur propose plus d’une quarantaine de chansons, certaines originales et plusieurs reprises. C’est doux, c’est planant... et c’est pratiquement parfait.

Diana Ross – Wonderful Christmas Time

Photo courtoisie

La reine de Motown a surpris ses fans cet automne en lançant Wonderful Christmas Time, une compilation des titres des Fêtes enregistrés au fil des ans. Cette offrande, plutôt costaude, réunit 20 titres, dont certains enregistrés avec l’Orchestre symphonique de Londres. L’occasion parfaite de (re)découvrir la sublime voix de cette grande diva américaine.