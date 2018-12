Calories: les restaurants avec service pires que la restauration rapide

Les plats les plus populaires des restaurants avec service contiennent, en moyenne, encore plus de calories que les repas servis dans les grandes chaînes de restauration rapide.

Selon une étude internationale visant à comparer l'apport en calories de plats de restauration populaires dans six pays, soit le Brésil, la Chine, les États-Unis, la Finlande, le Ghana et l'Inde, les repas de «fast food» contenaient, en moyenne, 33 % moins d'énergie que ceux offerts dans des restaurants plus traditionnels.

Les chercheurs concluent donc que les repas préparés en restaurant avec service, et non seulement ceux issus de la restauration rapide, «contribuent probablement de façon importante à l'épidémie d'obésité globale et pourraient faire l'objet d'interventions des autorités de la santé».

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé l'apport énergétique de 223 repas populaires provenant de 111 établissements de restauration dans ces six pays à l'aide d'un calorimètre. Dix repas offerts dans des cantines de travail en Finlande ont aussi été inclus dans l'étude.

Les repas de restauration rapide contenaient, en moyenne, 29 % moins de calories que ceux des restaurants traditionnels aux États-Unis, 34 % au Brésil et 46 % en Chine.

Ces données inquiètent les chercheurs, alors que 94 % des repas en restaurant traditionnels et 72 % des repas de «fast food» contenaient au moins 600 kilocalories. Un plat américain de fettucine Alfredo avec un petit pain contenait même 2589 kilocalories, soit plus que l'apport quotidien recommandé par Santé Canada pour un homme sédentaire de 31 à 50 ans, qui est de 2350 kilocalories.

Il est à noter que les chercheurs ont calculé la valeur énergétique des plats principaux seulement. Les calories des desserts, boissons et autres à-côtés entraînant un surcoût qui sont souvent commandés avec un repas n'ont pas été comptabilisées.

