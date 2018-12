C'est arrivé la semaine du 16 décembre

16 décembre 1917

Photo courtoisie, Ville de Montréal, VM94-A0638-001

À Montréal, une cérémonie d’inauguration a lieu à la crypte créée en 1904 par le frère André (né Alfred Bessette). La crypte, située sur le site du futur oratoire Saint-Joseph, est née du souhait de longue date du frère André d’ériger un sanctuaire à Saint-Joseph. Le projet de crypte fait partie d’un projet d’agrandissement, alors que la renommée du futur saint commence à dépasser les frontières. La crypte tient son nom du fait qu’elle se trouve sous l’oratoire et qu’elle est soutenue par des arcs surbaissés. Elle peut accueillir 1000 fidèles.

17 décembre 1844

Fondation de l’Institut canadien de Montréal, qui sera un important lieu de débat et d’instruction pour la société francophone libérale. Sa bibliothèque est garnie de plusieurs livres à l’index, dont certains écrits par des philosophes des Lumières.

18 décembre 1854

La Loi sur l’abolition du régime seigneurial au Canada est adoptée et reçoit la sanction royale. C’était le principal mode de distribution des terres depuis 1627. Les cultivateurs ont la possibilité de racheter leur terre, mais le processus ne sera complété qu’en 1970.

19 décembre 1874

Prudent Beaudry, de Mascouche, devient maire de Los Angeles. Il est le second Canadien-français à diriger la ville californienne, après Damien Marchessault, de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

20 décembre 1922

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-Z170-2

Inauguration de l’hôtel Mont-Royal sur la rue Peel, à Montréal. À l’époque, c’est le plus grand hôtel de l’Empire britannique, avec 1000 chambres. Ses architectes, de la firme Ross & Macdonald, sont responsables de nombreux autres bâtiments montréalais de cette époque, dont le grand magasin Eaton. À l’ouverture de l’hôtel, dans les années 20, Montréal attire de nombreux touristes, notamment des Américains venus faire la fête dans un lieu où la prohibition n’a pas cours... ! Après plusieurs belles années, l’hôtel est fermé définitivement en 1984. Cet imposant édifice de style Beaux-Arts est aujourd’hui nommé « cours Mont-Royal » et abrite bureaux et boutiques.

21 décembre 1974

À Montréal, le cœur du frère André, volé à l’oratoire Saint-Joseph en mars 1973, est finalement retrouvé. Le vol avait été perpétré par deux membres de la pègre irlandaise de Pointe-St-Charles.

22 décembre 1967

Le ministre de la Justice, Pierre Elliott Trudeau, affirme que l’État « n’a pas d’affaire dans les chambres à coucher des Canadiens ». Il lance une réforme du Code criminel, qui s’assouplit face à l’homosexualité.